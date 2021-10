Airbus a livré 424 avions sur neuf mois

Airbus : 83 livraisons de mieux sur neuf mois

Avec 424 livraisons réalisées sur les neuf premiers mois de 2021, Airbus fait mieux que sur la même période de 2020 puisque le constructeur européen n'avait livré que 341 appareils. Soit 83 livraisons de mieux d'une année sur l'autre. Cette progression est une bonne nouvelle : elle confirme que le creux de la vague est derrière nous. Néanmoins, la situation n'est toujours pas revenue à la normale puisque sur les neuf premiers mois de 2019 Airbus avait alors livré 571 avions. Manquent donc 147 livraisons à l'appel. Et les 424 remettent Airbus au niveau des années 2012 et 2013 (respectivement 405 et 445 livraisons).

39 gros-porteurs A330, A350 et A380

Malgré un transport aérien mondial toujours privé de la quasi-totalité de ses liaisons long-courriers, Airbus aura néanmoins réussi à livrer 39 gros-porteurs sur les neuf premiers mois de 2021 : 2 A380, 11 A330ceo et A330neo ainsi que 36 A350-900/1000. Ce qui n'est pas rien vu les circonstances. Et cela est même deux gros-porteurs de plus par rapport aux neuf premiers mois de 2020. Mais, là encore, si la tendance est bonne, l'heure n'est pas encore au retour à la normale. Airbus avait en effet livré pas moins de 111 gros-porteurs sur la même période de 2019.

Encore du temps avant que la machine ne se remette en route

Ces chiffres montrent que la "machine industrielle" d'Airbus prendra encore du temps avant de se remettre en route pour revenir aux niveaux de production d'avant pandémie.