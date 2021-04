Airbus : 125 livraisons au premier trimestre 2021

125 livraisons dont 57 Airbus A320neo

Airbus aura livré 125 appareils durant le premier trimestre 2021 contre 122 sur la même période de 2020. L'activité se tient donc malgré la persistance de la crise qui secoue le transport aérien mondial. Sur ce total, 114 monocouloirs et 11 gros-porteurs dont un A330-800 pour Uganda Airlines. Manque curieusement l'A330-900 de Corsair dont la livraison est pourtant médiatiquement datée du 31 mars mais peut être pas encore inscrite dans les registres d'Airbus. Elle sera donc sur le mois d'avril 2021. Airbus a livré également un A350-1000 (Cathay Pacific) et neuf A350 dont un pour Lufthansa Technik et destiné au gouvernement allemand après aménagement VIP.

L'Inde et la Chine continuent de tirer les livraisons

Sur le segment des monocouloirs, pratiquement les derniers membres de la famille A320ceo : huit A321ceo pour Delta Air Lines plus un A319ceo pour Tibet Airlines. Delta Air Lines continue de prendre ses avions à un rythme impressionnant puisque la compagnie aérienne américaine a également réceptionné pas moins de cinq A220 sur la même période (3 A220-100/2 A220-300) tandis que Air Canada a pris quatre A220-300. Pour autant, comme en 2020, l'Inde et la Chine continuent de tirer les livraisons de monocouloirs Airbus, soit au total pas moins de 38 unités (27 pour la Chine), en incluant les appareils pris en location (onze). Soit un tiers des 114 monocouloirs. En incluant les gros-porteurs, la région Asie-Pacifique grimpe à 42,4 % des livraisons totales (125).

162 livraisons au premier trimestre 2019

Au cours du premier trimestre 2019, Airbus avait livré 162 appareils dont 134 monocouloirs. Soit huit A220 (5 A220-100 et 3 A220-300) et encore un paquet d'appareils de la famille A320ceo avec un total de 30 unités (un A319ceo, 16 A320ceo, 13 A321ceo). Le restant : 64 A320neo et 32 A321neo. L'A319neo n'était pas encore dispo à cette époque. Du côté des gros-porteurs : un A380, deux A330-200/300 et surtout trois A330neo (version - 900) ainsi que 19 A350-900.