Air Transat continue de restaurer son réseau au départ de la province française

Suspendus pendant la crise du Covid-19, Air Transat a repris normalement l'exploitation de ses vols vers l'aéroport de Montréal-Trudeau au départ de Toulouse-Blagnac et Nantes-Atlantique. Depuis le 2 mai, la compagnie a donc relancé sa desserte toulousaine, à raison de quatre vols par semaine, exploités avec le tout nouvel Airbus A321neoLR. Les passagers auront aussi la possibilité de continuer leur voyage vers d’autres villes canadiennes grâce aux vols domestiques proposés par Air Transat et même d’arriver dans une ville et de repartir d’une autre grâce à l’offre multi-destination, très prisée et pratique pour visiter au mieux ce grand pays qu’est le Canada. « Aujourd’hui, Toulouse retrouve enfin sa liaison directe vers le Canada avec un programme soutenu de 4 vols par semaine vers Montréal. Cette réouverture était très attendue et nous sommes ravis de revoir les avions de la compagnie Air Transat, ainsi que son personnel de bord toujours souriant et chaleureux. Nous accueillons à bras ouverts nos amis canadiens qui viennent visiter notre région. Et cette ligne permettra aux toulousains de repartir pour découvrir « la belle province » du Québec mais aussi aux professionnels, familles et amis vivant de chaque côté de l’Atlantique de se retrouver », a indiqué Philippe Crébassa, Président du Directoire d'Aéroport Toulouse-Blagnac.

Parallèlement, le 3 mai, Air Transat a aussi rouvert sa desserte vers Montréal au départ de Nantes-Atlantique, à raison de trois fréquences par semaine, aussi exploitées en Airbus A321neoLR. « Nous sommes très heureux du retour de la compagnie Air Transat à Nantes Atlantique. Cette marque de confiance de la compagnie est une excellente nouvelle pour le rayonnement local à l’international. Cette liaison directe entre Nantes et Montréal, opérée exclusivement par Air Transat, représente non seulement un trait d’union historique entre notre territoire du Grand Ouest et le Canada, mais aussi un accélérateur sur le plan des échanges économiques et culturels. » précise Cyril Girot, Directeur Général de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports.