Air Tanzania se met à son tour sur la Chine

Air Tanzania sur Canton en Boeing 787-8

Air Tanzania desservira à son tour le marché chinois. La compagnie aérienne a en effet annoncé l'ouverture d'une liaison entre Dar es Salaam et Canton à compter du 20 mars prochain. La ligne sera assurée à raison d'un vol hebdomadaire et au moyen d'un Boeing 787-8 aménagé pour 262 passagers répartis en deux classes dont 22 en classe Affaires. La compagnie aérienne compte deux Boeing 787-8 propulsés par des moteurs Rolls Royce Trent 1000. Il s'agit de la deuxième ligne intercontinentale pour Air Tanzania qui dessert Mumbai en Inde depuis juillet 2019. Une ligne suspendue pour cause de pandémie de Covid-19 pendant quelques mois.

Ethiopian Airlines domine sur le marché chinois

L'arrivée d'Air Tanzania sur le marché chinois est assez logique au regard de l'implantation croissante des intérêts chinois sur le Continent africain. Les derniers recensements faisaient état de plus d'un million de ressortissants chinois installés en Afrique et de 10 000 entreprises chinoises implantées. S'ajoutaient avant la pandémie près de 900 000 "touristes". Un marché sur lequel Ethiopian Airlines a pris de l'avance avec une force de frappe très conséquente et désormais plus de 30 % de parts de marché.

Airbus A220 pour le réseau régional

Si Air Tanzania a joué la carte du Boeing 787 pour le développement de son réseau long-courrier, la compagnie aérienne a fait le choix de l'Airbus A220 pour ses lignes régionales avec deux exemplaires au registre qui viennent compléter le parc de turbopropulseurs Q400. Un appareil qui fut lui aussi un Bombardier. Le constructeur canadien avait en effet réussi une remarquable implantation commerciale en Afrique et qui bénéficie aujourd'hui au constructeur européen.