Air Tahiti réaménage ses cabines et lance une classe premium

La compagnie Air Tahiti, qui dessert un total de 48 îles polynésiennes réparties dans cinq archipels (Société, Tuamotu, Gambier, Australes, Marquises), plus Rarotonga, aux îles Cook, a récemment annoncé qu'elle allait réaménager l'ensemble de ses onze ATR (9 ATR 72, 2 ATR 42) avec un tout nouveau siège. Il s'agit du siège TiSeat 2 V Prime, conçu par l'équipementier français Expliseat. Les sièges d'Expliseat sont 30% plus légers que les autres sièges de taille similaire, ce qui permet d'obtenir une forte réduction du poids de l'avion, ce qui influe sur la consommation de carburant et donc sur les émissions globales de CO2.

Dès le mois de novembre, la compagnie va progressivement installer les nouveaux sièges. En plus de son poids très allégé, le nouveau siège dispose d'une assise renforcée avec deux niveaux de mousse, un dossier inclinable avec un coussin ergonomique, une têtière ajustable en hauteur, un support pour mobile et tablette.

Nouvelle classe "premium" à partir d'avril 2025

Parallèlement à l'installation de ces nouveaux sièges, Air Tahiti annonce le lancement d'une nouvelle classe "premium", qui sera disponible à partir du mois d'avril 2025. Située à l'avant de l'appareil, cette nouvelle cabine propose huit places avec un espacement plus important entre les rangées et une gamme de services exclusifs. Les passagers "premium" auront ainsi droit à des collations plus raffinées : sucrées avant 10h, salées par la suite pour les vols courts et moyens, et des plateaux gourmands aux saveurs tropicales pour les vols les plus longs (Marquises, Gambier, Iles Cook). Les passagers se verront aussi offrir une serviette chaude et une trousse souvenir. Ils auront par ailleurs un service prioritaire à toutes les étapes du voyage (enregistrement, embarquement et livraison de bagages), et une franchise bagages plus importante. Cette classe premium a été mise en place pour assurer plus de continuité de service avec le nombre important de passagers long-courrier qui arrivent en Polynésie en ayant voyagé en classe affaires ou en premium economy.