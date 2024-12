Air Tahiti Nui réaménage son réseau à partir du mois de janvier

La compagnie polynésienne Air Tahiti Nui a annoncé qu'à compter du 5 janvier 2025, les vols de et vers Paris seraient recentrés via Los Angeles, hub principal de la compagnie aux États-Unis, et que la liaison directe Paris-Seattle prendrait fin.

Pour la saison aéronautique été 2025 à compter du 29 mars prochain, la liaison Paris-Tahiti-Paris reviendra à ses fréquences quotidiennes via Los Angeles, sauf le mercredi au départ de Paris (TN7) du 2 avril au 18 juin puis du 10 septembre au 29 octobre, sauf le lundi au départ de Tahiti (TN8) du 31 mars au 16 juin et du 15 septembre au 27 octobre.

Correspondances toujours disponibles vers le marché américain à Seattle

Air Tahiti Nui continue d’opérer entre Papeete et Seattle, mais avec de nouveaux horaires adaptés, incluant des vols de nuit vers Tahiti pour optimiser les correspondances aux États-Unis : Le vol TN52 partira de Papeete les mercredi et dimanche à 7h00, arrivée à Seattle à 19h15. Le vol retour TN51 partira de Seattle les mercredi et dimanche à 22h15, pour arriver à Papeete le lendemain à 4h40.Pour les passagers souhaitant voyager entre Paris et Seattle avec Air Tahiti Nui, les correspondances via Los Angeles restent possibles grâce aux compagnies partenaires, notamment Alaska Airlines et American Airlines.