Air Tahiti Nui joue la carte des alliances

Vers la Polynésie, comme dans beaucoup d'autres régions du monde rouvertes au transport aérien, la saison estivale va être très active. C'est le message essentiel que Mathieu Bechonnet, directeur général de la compagnie Air Tahiti Nui, a récemment voulu délivrer lors d'un passage à Paris.

Coefficient de remplissage de 80%

« Même si l'année 2021 a été très compliquée, nous avons pu maintenir 50 % de notre activité de 2019, alors que la moyenne des autres compagnies de l'IATA était plutôt sur une baisse d'activité de -70 % « , explique Mathieu Bechonnet. « Nous avons notamment pu maintenir un bon niveau d'activité grâce à l'adaptation de notre desserte de Paris, que nous avons fait passer par Vancouver, pour maintenir le lien avec la Polynésie ». Air Tahiti Nui a pu aussi bénéficier d'un soutien important de son actionnaire et a pu bénéficier d'une aide financière de 66 M€, notamment via l'obtention d'un PGE (prêt garanti par l'État). « Nous avions, au début de la crise, un très bon niveau de trésorerie, équivalent à six à huit mois de chiffre d'affaires, ce qui nous a beaucoup aidé.Nous avons néanmoins passé en revue l'ensemble de nos charges et nous avons diminué d'environ ¼ notre masse salariale », précise Mathieu Bechonnet. En termes d'effectifs,Air Tahiti Nui est ainsi passé de 700 salariés avant la crise à 596 aujourd'hui. « Même si cela a été dur, nous avons pu revenir aux fondamentaux et nous ressortons plus fort de la crise. Nous sommes sur la période estivale à 100 % des niveaux de capacités de 2019 et nous anticipons un coefficient de remplissage supérieur à 80 % pour l'été, de et vers Paris », se réjouit Mathieu Bechonnet.

« Nous sommes vraiment dans un redémarrage très fort de l'activité. Mais c'est effectivement le trafic VFR (« Visit Friends and Relatives » ou affinitaire) et loisirs qui est très résilient. L'impact de la prise de conscience sur la protection de l'environnement, ainsi que l'évolution de la politique voyages des sociétés, conjuguée à la généralisation des outils de travail à distance, a effectivement eu une grande influence sur le trafic affaires », précise-t-il. « Il faut aussi remarquer que le trafic loisirs vers la Polynésie est plutôt ce que l'on pourrait appeler un trafic loisirs à haute contribution, c'est ce qui explique que toutes les compagnies aient voulu se renforcer cet été », ajoutet-il. Il est vrai que l'ensemble des principales compagnies concurrentes d'AirTahiti Nui vers la Polynésie présente un programme étoffé cet été par rapport à 2019. United et Air France sont ainsi passés de trois à cinq vols par semaine, tandis que French bee propose jusqu'à trois vols par semaine.

Partenariats multiples

Du côté d'Air Tahiti Nui, la compagnie propose cet été quatre à sept vols par semaine entre Paris CDG et Papeete, opérés via Los Angeles. Air Tahiti Nui opère par ailleurs trois à quatre vols par semaine entre Papeete et Los Angeles. À noter que la ligne Papeete-Los Angeles est opérée en partage de codes avec American Airlines, qui donne accès à Air Tahiti Nui à une trentaine de destinations intérieures américaines.Vers la Nouvelle-Zélande, Air Tahiti Nui propose deux à trois vols par semaine vers Auckland, en partage de codes avec Air New Zealand qui lui donne aussi accès à d'autres villes néo-zélandaises. Les vols d'Auckland sont prolongés aussi vers l'Australie (Sydney, Melbourne, Brisbane) grâce à un codeshare avec la compagnie australienne Qantas. Air Tahiti Nui bénéficie aussi d'un accès à la Nouvelle-Calédonie, grâce à un partage de codes vers Nouméa au départ de Papeete avec la compagnie Aircalin. Vers l'île de Pâques (Rapa Nui en polynésien) et Santiago du Chili, Air Tahiti Nui bénéficie aussi d'un partage de codes avec la compagnie LATAM.Vers l'Asie, la compagnie polynésienne a un accord de partage de codes avec Korean Air vers Séoul.À noter que la ligne deTokyo est toujours suspendue jusqu'au 29 octobre 2022 inclus. En temps normal, Air Tahiti Nui bénéficie d'un codeshare avec Japan Airlines au-delà de Tokyo, vers Sapporo, Nagoya, Osaka, Fukuoka et Hong Kong. L'accord sera de nouveau en vigueur quand le Japon rouvrira ses frontières aux vols internationaux.Au départ de Paris CDG,Air Tahiti Nui bénéficie d'un accord TGV-Air avec la SNCF, qui lui donne accès à des post-acheminements ou pré-acheminements vers ou au départ de dix-huit villes de province française et Bruxelles.

Air Tahiti Nui aux portes de Oneworld ?

Mais la grande nouveauté de réseau pour Air Tahiti Nui va être le lancement de la ligne Papeete-Seattle,à partir du 4 octobre 2022. Dans un premier temps,la liaison sera exploitée à raison de deux vols par semaine (mardi et samedi au départ de Papeete, mercredi et dimanche au départ de Seattle) en partage de codes avec Alaska Airlines. Rappelons qu'Alaska Airlines est le cinquième plus gros transporteur américain. La compagnie est aussi l'une des plus populaires des États-Unis en ayant obtenu douze fois de suite le titre de meilleure compagnie traditionnelle. Elle est basée à Seattle et offre près de 1 200 vols quotidiens à destination de 120 villes nord-américaines incluant le Canada et le Mexique et, plus au sud, le Costa-Rica et le Belize. « Qui n'a pas rêvé d'aller un jour à Bora Bora ? Nous sommes très heureux d'accueillir Air Tahiti Nui dans un partenariat l'associant à un ensemble de grandes compagnies globales qui permettra d'encore mieux connecter la côte ouest américaine au Pacifique Sud », a déclaré Nat Pieper, vice-président senior flotte, finance et alliances d'Alaska Airlines suite à l'annonce du partenariat.À noter aussi que, pour la première fois dans l'histoire de la compagnie, les clients d'Air Tahiti Nui pourront utiliser leurs miles Club Tiare sur le réseau de son partenaire Alaska Airlines. Ils pourront également gagner des miles Club Tiare pour tous les voyages qu'ils effectueront avec Alaska Airlines au-delà de Seattle. Les clients d'Alaska Airlines pourront, quant à eux, gagner ou utiliser leurs miles Mileage Plan en voyageant avec Air Tahiti Nui. « Il faut rappeler que la région de Seattle est la troisième région la plus riche des États-Unis, donc nous espérons attirer un maximum de passagers vers la Polynésie, destination de plus en plus exclusive »,explique Mathieu Bechonnet. « La direction d'Alaska Airlines est très contente de ce partenariat car cela donne une nouvelle destination soleil pour leurs passagers. Ils Nui n'avaient jusqu'à présent qu'Hawaii, en véritable destination de ce type ». Ce nouveau partenariat donne une seconde très grande ouverture à AirTahiti sur le marché américain et la rapproche à nouveau d'un membre de l'alliance globale oneworld. Avec American Airlines et Qantas, il s'agit du troisième membre de oneworld avec qui Air Tahiti Nui noue un partenariat stratégique.De là à penser qu'Air Tahiti Nui pourrait prochainement officialiser son entrée dans l'alliance, il n'y a qu'un pas.