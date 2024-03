Air Tahiti Nui en quotidien cet été entre Paris et Papeete

Le réseau de la compagnie polynésienne Air Tahiti Nui continue de se renforcer avec la reprise pour la saison estivale des rotations quotidiennes entre Paris et Papeete via ses deux aéroports de correspondance, Los Angeles et Seattle. Après l'inauguration du service bi-hebdomadaire Paris-Seattle le 14 juin dernier 2023 et son maintien tout l’hiver, la saison été voit les fréquences via Los Angeles revenir à leurs 5 rotations par semaine, permettant à Air Tahiti Nui de proposer un total de sept vols par semaine entre Paris et Papeete du 30 mars au 26 octobre 2024.

Dans le détail, les vols au départ de Paris CDG2 décollent tous les jours à 12h05. Les vols qui passent par Seattle sont exploités les jeudis et dimanches et arrivent à Seattle à 13h10 (heure locale). Ils redécollent à Seattle à 15h20 (heure locale) et arrivent à Papeet