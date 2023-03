Air Mauritius choisit APG pour assurer sa représentation dans huit pays d'Europe supplémentaires

Air Mauritius a le plaisir d'annoncer la nomination d'APG en tant que représentant (GSA) pour assurer sa commercialisation en Autriche, en Belgique, au Chypre, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. APG est une société internationale avec plus de cent bureaux opérant dans plus de cent soixante-dix pays.

Ce partenariat représente une opportunité significative pour Air Mauritius de renforcer sa présence mondiale, d'augmenter ses ventes sur les marchés critiques et de générer du tourisme supplémentaire à partir de ces marchés. APG dispose des ressources et des compétences nécessaires pour améliorer la représentation internationale, le marketing et la communication d'Air Mauritius. APG représente actuellement Air Mauritius sur des marchés importants, notamment aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Suisse et en Allemagne. Cette nomination stratégique va jouer un rôle clé pour faciliter les efforts d'expansion de la compagnie aérienne, en particulier avec l'introduction de nouvelles opérations en Europe.

À partir d'octobre 2023, Air Mauritius commencera à opérer deux vols hebdomadaires vers Genève tout en augmentant ses fréquences vers Londres avec un vol quotidien vers l'aéroport de Londres Gatwick à partir du 29 octobre 2023.Le PDG d'Air Mauritius, M. Krešimir Kučko, a déclaré : " Conformément à notre objectif d'aider l'île Maurice à atteindre son objectif de 1,4 million de visiteurs d'ici la fin de l'année, nous considérons cette initiative comme un moyen optimal d'accroître notre réseau d'agents de vente en collaborant avec APG, ce qui, nous en sommes convaincus, renforcera les ventes d'Air Mauritius. " La PDG d'APG Inc, Mme Sandrine de Saint Sauveur, a ajouté : "Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Air Mauritius pour offrir les meilleurs services".