Air Lease Corp. lance l'Airbus A350 Fret au Dubai Airshow 2021

Air Lease Corp. : sept Airbus A350 Fret pour commencer

L'Airbus A350 Fret a son client de lancement : le loueur Air Lease Corp. qui s'engage sur sept exemplaires dans le cadre d'une lettre d'intention signée pendant le Dubai Airshow 2021 et portant sur un total de 111 Airbus. Aux côtés des A350 Fret, 25 Airbus A220-300, 55 A321neo, 20 A321XLR et quatre A330neo. La lettre d'intention sera transformée en contrat ferme dans les prochains mois, indiquent Air Lease Corp. et Airbus. En clair, l'A350 Fret est bien lancé avec un premier client suffisamment crédible pour convaincre d'autres de franchir le pas à leur tour.

Le précédent Airbus A321XLR

Steven F Udvar-Hazy et John Plueger, les dirigeants d'Air Lease Corp. sont, d'une certaine façon, les "bons génies" d'Airbus. Ils sont déjà derrière le lancement des Airbus A321LR puis XLR. Leur formidable connaissance des besoins des opérateurs et des avions leur a en effet permis de déceler tout le potentiel de développement de l'A321neo et de l'A350. Client de lancement des A321LR et XLR, Air Lease Corp. vient de prendre 20 exemplaires de plus de l'A321XLR. Avec ce nouveau contrat, le loueur franchira les 600 commandes passées auprès d'Airbus, tous modèles et familles confondues.