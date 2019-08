Air Italy étend son réseau à travers partages de code et accords spéciaux au prorata

Au mois d'août, Air Italy a étendu son réseau en signant des accords avec quatre compagnies aériennes. En effet, la compagnie aérienne, précédemment connue sous le nom de Meridiana, a d’abord renforcé son partenariat avec Qatar Airways et Bulgaria Air en élargissant les accords de partage de code précédemment établis. Depuis le 2 août, Sydney et Sofia sont ajoutées au portefeuille de destinations d’Air Italy. La première est desservie quotidiennement vers Milan Malpensa par Qatar Airways, qui assure déjà des vols entre Doha et Rome Fiumicino, Milan Malpensa, Pise et Venise, ainsi que Singapour et les Maldives avec le code « IG » d’Air Italy. D’ailleurs, Qatar Airways a également son code « QR » inscrit sur les vols nationaux d’Air Italy entre Milan Malpensa et Rome Fiumicino, Naples, Olbia, Palerme, Catane et Lamezia Terme, auxquels sont désormais ajoutés les vols entre Rome Fiumicino et Olbia. Le partage de code avec Qatar Airways a été mis en place à partir d’avril 2017. Quant à la deuxième liaison entre Sofia et Rome, elle s'ajoute aux liaisons opérées depuis février par Bulgaria Air avec le code « IG » d'Air Italy, tels que Milan Malpensa et Sofia, Varna et Burgas. D'ailleurs, comme pour Qatar Airways, Bulgaria Air a son code « FB » inscrit sur les liaisons nationales de la compagnie italienne.

Air Italy prévoyait également d'élargir son réseau par le biais d'accords spéciaux au prorata (Special Prorate Agreement - SPA) signés avec les compagnies aériennes nationales Finnair et El Al Israel Airlines Ltd. La compagnie aérienne finlandaise propose désormais cinq de ses destinations nationales (Helsinki, Turku, Oulu, Kokkola et Rovaniemi), les reliant à Rome, Naples, Palerme, Catane, Lamezia Terme, Cagliari et Olbia après une escale à Milan Malpensa, tandis que les clients de Finnair ont désormais la possibilité de se rendre vers les destinations africaines proposées par Air Italy, en faisant escale à Milan Malpensa, pour se rendre à Dakar Lagos, Accra, Charm el-Cheikh et Le Caire.

Par ailleurs, les passagers d’Air Italy arrivant d’Amérique du Nord à Malpensa peuvent désormais rejoindre Tel Aviv grâce à EI AI, tandis que les clients de la compagnie israélienne au départ de Tel Aviv peuvent atteindre les destinations d’Air Italy en Amérique du Nord via Malpensa ou rejoindre le réseau domestique de la compagnie italienne, depuis Malpensa vers les villes du centre et du sud de l'Italie.

Rossen Dimitrov, Directeur des opérations d'Air Italy, a déclaré : « L'un des objectifs clés d'Air Italy consiste à élargir son réseau pour offrir de plus en plus d'opportunités de voyages ainsi qu'une excellente connectivité à nos clients. À ce jour, nous avons déjà franchi plusieurs étapes importantes dans cette ambition et nous sommes très fiers de renforcer la coopération avec Finnair et El Al, en plus de nos partenaires, Qatar Airways, Bulgaria Air, Latam, Aegean Airlines et Alaska Airlines. »

En ce qui concerne la stratégie d’expansion du réseau d’Air Italy, il ajoute: « À l’avenir, nous continuerons de renforcer le réseau de nos partenaires grâce à des accords de partage de codes et des SPA, afin d’offrir un élargissement progressif des possibilités de déplacement à notre base de passagers fidèle et en expansion. »