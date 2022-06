Air India sur le point de commander jusqu'à 150 Airbus

Air India prépare ses pilotes à l'arrivée de l'Airbus A350

Dans un mémo envoyé aux pilotes d'Air India et que le "Business Standard" a pu se procurer, la direction de la compagnie aérienne annonce à ses navigants techniques que "Air India s'apprête à augmenter sa flotte actuelle avec des Airbus A350" et leur "demande d'exprimer leur volonté de suivre des formations de conversion" sur Airbus A350. La flotte long-courrier d'Air India est actuellement composée de Boeing 787 et 777. Citant des sources internes à la compagnie aérienne, le "Business Standard" indique Air India vise l'arrivée des premiers A350 en flotte pour le premier semestre 2023.

Récupérer des A350 prévus pour Aeroflot ?

Au regard de ce calendrier et du temps requis pour les formations de conversion des pilotes sur Airbus A350, le "Business Standard" estime que les premiers long-courriers réceptionnés par Air India seront prélevés sur les exemplaires initialement prévus pour Aeroflot. Cette dernière a commandé ferme 22 Airbus A350-900. Sur ce total, sept ont été livrés avant le conflit et deux autres patientent désormais sur l'aéroport de Châteauroux depuis la mise en place des sanctions. Turkish Airlines a récupéré six A350-900 initialement prévus pour Aeroflot et qu'elle réceptionnera en 2022 et 2023. Restent donc sept A350-900 disponibles pour Air India.

Vers une commande de 150 Airbus ?

Néanmoins, ces A350-900 ne seraient qu'une première tranche d'un contrat beaucoup plus impressionnant puisque le "Business Standard" évoque une commande portant jusqu'à 50 Airbus A350, options incluses et dans un mixte A350-900 et A350-1000, auxquels s'ajouteraient 100 Airbus A321neo dont un certain nombre d'A321XLR. Le média indien indique que la famille Tata, fils et patriarche, accompagnés de dirigeants du groupe et d'Air India ont récemment passé beaucoup de temps à Hambourg.