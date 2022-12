Air Greenland réceptionne son Airbus A330neo appuyé par un contrat de support FHS

Airbus A330neo: 305 passagers chez Air Greenland

Air Greenland a fait le choix d'une configuration cabine pour un total de 305 passagers répartis en deux classes (42 fauteuils en classe Affaires et 263 en classe Economique) pour ses Airbus A330neo. La compagnie aérienne a choisi la version Airbus A330-800 qui remplacera les appareils de génération précédente de l'actuelle flotte, réduisant les coûts d'exploitation, améliorant l'efficacité environnementale tout en offrant une expérience inégalée aux passagers. Le vol de livraison sera alimenté par un mélange de 30 % de carburant aviation durable (SAF). Air Greenland déploiera d'abord l' Airbus A330neo entre l'île arctique et le Danemark, ajoutant des liaisons nord-américaines et européennes à une date ultérieure.

MRO : Air Greenland prend aussi un contrat FHS

Air Greenland a également concrétisé un accord avec Airbus pour des services de soutien à l'heure de vol (FHS) couvrant la fourniture de composants et les services de maintenance. Basé sur un modèle d'économie circulaire et de réduction de l'empreinte carbone, l'Airbus FHS offre plus de durabilité tout au long du cycle de vie de l'avion. Plus de 1 200 appareils dans le monde font actuellement l'objet d'un contrat dans le cadre d'Airbus FHS. le vol de livraison sera alimenté par un mélange de 30 % de carburant aviation durable (SAF). Air Greenland déploiera d'abord l'A330neo entre l'île arctique et le Danemark, ajoutant des liaisons nord-américaines et européennes à une date ultérieure.

Les nouveautés de l'Airbus A330neo

L'A330neo est doté de la cabine primée Airspace, offrant aux passagers un haut niveau de confort, d'ambiance et de design. Elle offre notamment plus d'espace personnel, des coffres supérieurs plus grands, un nouveau système d'éclairage et la possibilité d'offrir les derniers systèmes de divertissement en vol et une connectivité complète. Comme tous les appareils Airbus, l'A330neo dispose également d'un système d'air de cabine de pointe assurant un environnement propre et sûr pendant le vol.

L'A330neo est la version nouvelle génération du populaire gros porteur A330. Intégrant la dernière génération de moteurs Rolls-Royce Trent 7000, de nouvelles ailes et une série d'innovations aérodynamiques, l'avion offre une réduction de 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2. L'A330-800 est capable de voler à 8 150 nm / 15 094 km sans escale. À la fin du mois d'octobre, la famille A330 avait enregistré un total de plus de 1 700 commandes fermes dont 275 sont des A330neos émanant de 24 clients.