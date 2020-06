Air France sur 150 destinations cet été

Envie de voyager

L'envie de voyages est bien de retour et même "dans le monde d'après". Ce qui est plutôt rassurant pour la filière tourisme et transport aérien. Constatant "un besoin de voyager à nouveau", Air France a donc décidé de rouvrir progressivement son réseau vers 150 destinations en France, en Europe et dans le monde. "D'ici fin juin, ce programme représentera 20% de la capacité habituellement déployée sur la période. Sous réserve de la levée des restrictions de voyage, l'augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations se poursuivra pour atteindre environ 35% du programme initialement prévu en juillet, et 40% en août", souligne la compagnie aérienne.

Air France : 150 destinations dès cet été

Près de 150 destinations, cela représente 80 % du réseau habituel d'Air France qui donne la priorité à son réseau intérieur : "de nombreuses liaisons seront relancées entre Paris et les régions françaises, et de région à région, notamment de et vers la Corse. L'offre sera également enrichie vers les Outre-mer et l'Europe, principalement vers l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal". Les vols long-courriers reprendront aussi progressivement "sur une grande partie du réseau, tant pour le transport de passagers que pour l'activité cargo, laquelle est particulièrement dynamique". Ce programme de vols sera assuré par 106 appareils sur les 224 "qui constituent la flotte d'Air France".

Le programme prévu dans le détail

Programme de vols pour les mois de juillet et août 2020 de/vers Paris-Charles de Gaulle

France métropolitaine

Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, Figari, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Rennes, Toulon, Toulouse

Outre-Mer, Caraïbes et Océan indien

Antananarivo, Cayenne, Fort-de-France, La Havane, Maurice, Papeete, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Domingue, Saint-Martin

Europe

Alicante, Amsterdam, Athènes, Barcelone, Bari, Bergen, Berlin, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologne, Bucarest, Budapest, Cagliari, Catane, Copenhague, Cork, Cracovie, Dublin, Dubrovnik, Düsseldorf, Édimbourg, Erevan, Faro, Florence, Francfort, Genève, Göteborg, Hambourg, Hanovre,

Héraklion, Ibiza, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Madrid, Manchester, Milan,

Munich, Mykonos, Naples, Newcastle, Nuremberg, Olbia, Oslo, Palerme, Palma de Majorque, Porto, Prague, Rome, Santorin, Séville, Split, Stockholm, Stuttgart, Tbilissi, Thessalonique, Turin, Varsovie, Venise, Vienne, Wroclaw, Zagreb, Zurich

Proche et Moyen-Orient

Beyrouth, Dubaï, Le Caire

Afrique

Conakry, Cotonou, Douala, Nouakchott, Tunis, Yaoundé + autres destinations prévues sous réserve d'obtention des autorisations gouvernementales requises.

Amérique du Nord

Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Mexico, Montréal, New York, San Francisco, Toronto

Amérique du Sud

Panama City, Rio de Janeiro, Santiago, Sao Paulo

Asie

Bangalore, Bangkok, Bombay (Mumbai), Delhi, Hong Kong, Osaka, Séoul, Singapour, Tokyo

Programme de vols pour les mois de juillet et août 2020 de/vers Paris-Orly

France métropolitaine : Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari