Air France reprend 10 Airbus A350-900

Air France décide d'acquérir 10 Airbus A350-900 supplémentaires dans le cadre du remplacement de ses Airbus A380. Cette nouvelle commande portera à 38 le nombre d'Airbus A350 "attendus, dont trois ont déjà été livrés". "A travers cette décision, Air France-KLM poursuit sa stratégie de rationalisation et de simplification de la flotte", souligne le groupe franco-néerlandais qui ajoute : "ce travail a déjà été en partie effectué chez KLM, qui exploitera à terme une flotte d'appareils long-courriers constituée exclusivement de Boeing 777 et Boeing 787. Les pilotes de la compagnie étant qualifiés pour voler indifféremment sur les deux appareils". En 2023, la flotte long-courrier d'Air France sera donc composée de 116 avions répartis en quatre familles: Airbus A330 et A350, et de Boeing 777 et 787. "Comme chez KLM, les bénéfices attendus sont une plus grande flexibilité opérationnelle et des économies d'échelle, grâce notamment à la réduction du nombre de qualifications pilotes à trois d'ici à 2023 : Airbus A330/A350, Boeing 777 et Boeing 787", souligne Air France-KLM qui indique que la sortie de flotte des Airbus A380 interviendra d'ici à fin 2022 et l'arrivée des A350-900 permettra également d'accélérer le départ des Airbus A340 au premier trimestre 2021".