Air France reçoit son premier Airbus A350-900

C'est sous un soleil radieux et devant un parterre d'une centaine de salariés très fiers que la compagnie Air France a reçu livraison le 27 septembre de son premier Airbus A350-900. Il s'agit du premier exemplaire d'une commande de 28 appareils qui remonte au mois de septembre 2011. En termes de calendrier de livraisons, Air France devrait réceptionner 3 Airbus A350 en 2019, 3 supplémentaires en 2020, 11 de plus en 2021 et la totalité de ses 28 Airbus A350 à l'horizon 2025.

Le nouvel avion de la flotte d'Air France est configuré en 324 sièges tri-classe : 34 sièges business (modèle Optima de Safran Seats) full flat de 2 mètres, 24 sièges Premium economy (Recaro) et 266 sièges de classe économie (Safran Seats). Le premier A350 d'Air France entrera en exploitation commerciale à partir du 7 octobre et sera déployé vers 6 destinations et 4 continents jusqu'à la fin de la saison été 2020 : Abidjan (du 7 octobre au 8 décembre 2019, puis à partir du 10 février 2020 pour la saison été 2020), Bamako (du 7 octobre au 8 décembre 2019, puis à partir du 10 février pour la saison été 2020), Toronto (dès le 27 octobre 2019), Le Caire (dès le 9 décembre 2019), Séoul (dès le 9 décembre 2019) et Bangkok (saison été 2020).

L'Airbus A350-900 s'inscrit aussi dans la démarche environnementale entreprise par Air France depuis de nombreuses années : l'appareil consomme 25% de carburant en moins, grâce notamment à une fabrication à 67% de matériaux plus légers (53% de composites, 14% de titane), et a une empreinte sonore réduite de 40%. "L'arrivée de ce premier A350 est une nouvelle étape dans la modernisation de la flotte d'Air France", se réjouit Anne Rigail, directrice générale d'Air France. "En cinq ans, c'est plus de la moitié de la flotte d'Air France qui sera composée d'avions de nouvelle génération".

L'arrivée du premier Airbus A350 d'Air France est aussi marquée par la relance d'une tradition qui s'était un peu perdue chez Air France : donner un nom de baptême aux avions. Les 28 Airbus A350 recevront ainsi tous des noms de grandes villes françaises. Et pour le premier d'entre eux, il était normal que cela celui d'une ville extrêmement lié à l'aviation depuis de nombreuses années : Toulouse. Par ailleurs, l'A350 d'Air France remet aussi en lumière le logo d'Air France, l'hippocampe ou "Pégase à queue de dragon" qui est né en même temps que la compagnie en 1933. Il sera clairement visible sur les winglets et sur les côtés des réacteurs de l'A350.

Retrouver tous les détails sur la livraison du premier Airbus A350 d'Air France dans le prochain numéro d'Air&Cosmos (n°2658 à paraître le 4 octobre 2019)