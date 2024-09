Air France rebaptise sa classe intermédiaire pour souligner sa remontée en gamme

Lancée dès 2009 par Air France, « Premium Economy » devient tout simplement « Premium », valorisant davantage la singularité d’un voyage dans cette cabine spacieuse, intime et confortable. Conçue pour profiter d’un voyage particulièrement préservé, Premium est disponible sur l’ensemble de la flotte et du réseau long-courrier d’Air France.

Inclinaison et confort améliorés



À bord de la cabine Premium, le tout dernier modèle de siège de type « recliner » (avec dossier inclinable) est disponible sur une sélection de Boeing 777 et d’Airbus A350. Son dossier offre une généreuse inclinaison allant jusqu’à 124 degrés et a été élargi pour plus de confort. Chacun bénéficie également d’un espace de 94 à 97 cm pour étendre ses jambes ainsi que d’un repose-pied ajustable. Les mousses d’assise ont aussi été retravaillées et le tissu à chevrons apporte davantage de moelleux. Grâce au renouvellement progressif de ses cabines de voyage, Air France proposera des sièges de type « recliner » sur près de 80% de sa flotte d’ici fin 2025. Pendant le vol, les clients disposent d’une trousse de confort dédiée à cette cabine, d’un casque réducteur de bruit, d’une couverture et d’un oreiller pour se reposer et profiter du voyage.

Nouvelle offre IFE

Chaque siège intègre un large écran tactile 4K Ultra HD anti-reflets de 13,3 pouces équipé d’une connexion Bluetooth afin de profiter de plus de 1 500 heures de divertissement à la demande valorisant notamment les productions françaises. L’écran permet également de connecter ses appareils personnels pour les utiliser comme télécommande ou naviguer à travers les programmes disponibles. Des prises USB sont également accessibles. Enfin, une offre wifi est aussi proposée.Pour plus d’élégance, l’harmonie de la cabine a été revue et se décline désormais en bleu marine, couleur identitaire d’Air France, et en bleu horizon, nuance propre à cette cabine de voyage. L’accent, symbole de marque de la compagnie, s’illustre sur les têtières des sièges, les coussins, les couvertures, les trousses de confort et le plateau-repas.

Une carte gastronomique revue

Air France offre à chacun un repas complet « à la française » composé de biscuits apéritifs, d’une entrée, d’un choix parmi deux plats chauds, d’un fromage et d’un dessert, à déguster dans une vaisselle éco-conçue et des couverts en inox. La conception des menus Premium est désormais confiée à un grand chef étoilé français. Depuis novembre 2023, c’est ainsi Frédéric Simonin, une étoile au guide Michelin et Meilleur Ouvrier de France, qui signe deux plats chauds au choix régulièrement renouvelés, dont une proposition végétarienne. Poulet à la sauce aux pruneaux accompagné de petits pois, compotée d’oignons rouges et de pointes d’asperges ou gratin de pâtes trofie aux cèpes et asperges, ces savoureuses créations culinaires sont à retrouver au départ de Paris, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne et La Réunion.

Les clients de la cabine Premium bénéficient de SkyPriority, un parcours fluide et prioritaire à l’aéroport. SkyPriority leur permet d’enregistrer et de déposer leurs bagages dans des zones réservées, de disposer d’un circuit prioritaire pour les formalités de sûreté et d’immigration et de files réservées aux comptoirs de vente et de correspondances. Ils disposent également d’un embarquement prioritaire ou à leur convenance et de la livraison des bagages plus rapide.