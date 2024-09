Air France lancera cet hiver une ligne directe vers Manille

Air France étoffe son réseau asiatique. A compter du 7 décembre 2024, la compagnie reliera Manille (Philippines) à son hub mondial de Paris-Charles de Gaulle. 3 vols directs par semaine seront proposés, les lundis, mercredis et samedis, assurés en Airbus A350-900 dotés de 34 sièges en cabine Business, 24 en Premium et 266 en Economy.

Manille, dixième destination asiatique

Les vols au départ de Paris décolleront de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à 23h20 les lundis, mercredis et samedis, et arriveront à Manille à 19h30 le lendemain. Les vols retour au départ de Manille se feront à 21h50, heure locale, les mardis, jeudis et dimanches, avec une arrivée à Paris CDG à 5h50, le lendemain. Ce programme de vols reste soumis à l’obtention des autorisations gouvernementales requises. Manille est également desservie par KLM, avec 4 vols par semaine depuis Amsterdam Schiphol, les mardis, jeudis, vendredis et dimanches. La coordination du programme de vols des deux compagnies permet d’offrir une desserte quotidienne de la destination.

Outre Manille, Air France desservira cet hiver en Asie : Tokyo Haneda (jusqu’à 15 vols par semaine), Osaka (jusqu’à 3 vols par semaine), Pékin (jusqu’à 7 vols par semaine), Shanghai (jusqu’à 7 vols par semaine), Hong Kong (jusqu’à 7 vols par semaine), Séoul (jusqu’à 7 vols par semaine), Bangkok (jusqu’à 13 vols par semaine), Singapour (jusqu’à 10 vols par semaine) et Ho Chi Minh Ville (3 vols par semaine).

Cinq nouveautés pour cet hiver

Manille est la cinquième nouveauté proposée par Air France pour la saison hiver 2024-2025. La compagnie inaugurera lors de cette saison de nouvelles liaisons vers Salvador de Bahia (Brésil, 3 vols par semaine à compter du 28 octobre 2024), Kilimandjaro (Tanzanie, 3 vols par semaine à compter du 18 novembre, en continuation de Zanzibar), Malé (Maldives, jusqu’à 2 vols par semaine à compter du 20 décembre) et Kiruna (Suède, 1 vol par semaine à compter du 21 décembre).