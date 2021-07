Air France-KLM veut acquérir 160 moyen-courriers de plus

Remplacer les Boeing 737-800 de Transavia

Dans un entretien au quotidien néerlandais "FD", Ben Smith, directeur général du groupe Air France-KLM, annonce que le groupe négocie avec Airbus et Boeing une commande de 160 moyen-courriers supplémentaires pour le remplacement à terme des Boeing 737-800 des filiales low cost Transavia mais aussi de KLM. Le nombre des 160 unités annoncées inclut les options.

Déjà 60 Airbus A220 en 2019

Le match se joue donc entre la famille Airbus A320neo et la famille Boeing 737 MAX. Possible que des A220 viennent se glisser dans le total. En décembre 2019, Air France-KLM avait confirmé sa commande pour 60 Airbus A220-300 fermes auxquels s'ajoutent 60 options. Des appareils destinés au remplacement du parc d'Airbus A318 et A319 de première génération d'Air France, KLM étant un client historique Boeing tandis que sa filiale régionale joue la carte Embraer. Des choix qui pourraient être remis en cause à l'occasion de cette nouvelle commande.

Vers un parc tout Airbus ?

Sans peut être aller jusqu'à migrer vers un parc tout Airbus, il est néanmoins possible que le groupe franco-néerlandais réalise un recentrage vers Airbus, à l'instar de United Airlines qui a fait le choix, quant à elle, d'un recentrage vers Boeing lors de sa récente commande de moyen-courriers Airbus et Boeing et qui privilégie clairement le second constructeur.