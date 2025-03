Air France-KLM fait une offre pour une part majoritaire d'Air Europa

Alors que toute le monde attend des nouvelles de la privatisation de la compagnie TAP Air Portugal, il se pourrait que les choses s'accélèrent dans le dossier Air Europa. Selon le site espagnol El Confidencial, Air France-KLM aurait formalisé le mardi 11 mars une offre de 300 millions d'euros pour prendre une part majoritaire de 51% dans le capital d'Air Europa. Pour mémoire, le capital de la compagnie Air Europa est contrôlé à 80% par le groupe touristique Globalia, propriété de la famille Hidalgo. Le groupe Air France-KLM serait, selon la même source, prête à prendre en charge la dette de 475 millions d'euros contractée par Air Europa vis-à-vis de l'Etat espagnol pendant la période du Covid. Si cette opération va à son terme, le groupe Globalia conserverait 29% du capital d'Air Europa, les 20% restants étant contrôlés par le groupe IAG, qui avait un temps discuté un rachat majoritaire d'Air Europa avant de renoncer en août 2024 devant les concessions à la concurrence exigées par la Commission Européenne.

Les choses semblent s'être précipitées sur le dossier Air Europa car, toujours selon El Confidencial, le groupe Lufthansa aurait fait lui aussi une offre de 240 millions d'euros via une augmentation de capital de 25%, devant lui permettre de rembourser le prêt accordé par l'Etat espagnol.

Air France-KLM, bien décidé à participer à la consolidation

Interrogé par Air&Cosmos il y a quelques jours lors de la présentation des résultats annuels d'Air France-KLM, sur un intérêt du groupe dans le dossier Air Europa, Benjamin Smith, PDG d'Air France-KLM avait répondu : "En Europe, il y a toujours trois ou quatre compagnies aériennes qui sont toujours indépendantes. Il y a Finnair, LOT et TAP. Nous nous sommes positionnés avec SAS. Et oui, Air Europa, c’est clairement intéressant. C’est une famille qui contrôle l’entreprise. Avec leurs liens avec l’alliancc Skyteam, nous les connaissons très bien. Ils ont un réseau très intéressant vers l’Amérique du Sud, mais différent de celui de TAP, plus concentré sur le Brésil. Le fait que IAG ait 20% du capital crée une situation différente, mais oui cela nous intéresse et nous regardons le dossier. Si nous regardons TAP et Air Europa, je ne pourrais pas dire aujourd’hui quelle est notre préférence ». Une chose est sûre, les grandes manoeuvres dans le ciel européen sont bien lancées.