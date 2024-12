Air France-KLM et Saudia signent un large accord stratégique transport de passagers et MRO

Le groupe Air France-KLM et Saudia, la compagnie nationale d'Arabie Saoudite, déjà partenaires au sein de l'alliance Skyteam ont signé aujourd'hui un protocole d'accord (MoU) stratégique visant à renforcer leur coopération dans les domaines du transport de passagers et de la maintenance aéronautique. La signature a eu lieu lors du Saudi-French Investment Forum à Riyad, (Royaume d'Arabie saoudite), en présence du Président de la République Emmanuel Macron.

Accroître la connectivité et travailler sur l'expérience client

Dans le cadre de cet accord, Air France-KLM et Saudia étendront significativement leurs accords de partage de code et d'accords interlignes, pour offrir à leurs clients davantage d'options de voyage entre et au-delà de leurs hubs respectifs. L'accord comprend également des initiatives visant à optimiser les opérations et à améliorer l'expérience client, notamment grâce à la co-localisation des compagnies dans les terminaux d’aéroports clés.

Soutien MRO moteurs et co-entreprise à l'étude

Dans le domaine de la maintenance, Saudia a attribué à Air France Industries KLM Engineering and Maintenance (AFI-KLM E&M) un minimum ferme de 50 % des travaux de maintenance sur ses moteurs GE90 (utilisés sur les Boeing 777), y compris la localisation du processus d'assemblage et de désassemblage des modules pour ces moteurs. Saudia consultera également AFIKLM E&M pour tous ses futurs appels d’offres relatifs à des services de maintenance et d'entretien. Enfin, Air France Industries-KLM Engineering and Maintenance et Saudia Technic étudieront conjointement la possibilité de créer une co-entreprise dédiée à la maintenance des moteurs GEnx (utilisés sur les avions Boeing 787). Cet accord vise à étendre et à localiser les capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de Saudia, conformément aux efforts continus de Saudia pour encourager les talents et les capacités locales. Ces différentes initiatives restent soumises à l'approbation des autorités compétentes.