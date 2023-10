Air France-KLM et GOL se jurent à nouveau fidélité

Air France-KLM et GOL Linhas Aéreas ont signé un accord le 25 octobre renouvelant pour dix ans leur partenariat commercial pour dix ans. Initialement établi en 2014 pour une durée de 5 ans, ce partenariat a déjà été renouvelé une fois en 2019. Il couvre plus de 99% de la demande entre le Brésil et l'Europe. Aujourd'hui, un passager sur cinq se rendant au Brésil sur Air France ou KLM continue son voyage sur un vol en correspondance assuré par GOL. Au total, plus de deux millions de passagers ont bénéficié de ce partenariat depuis son lancement.

Nouvelles destinations en partenariat vers l'Amérique Latine

Dans le cadre du renouvellement du partenariat, les passagers bénéficieront d'un réseau optimisé entre l'Europe et le Brésil, couvrant plus de 80 destinations européennes, 45 destinations au Brésil, et prochainement, de nouvelles destinations en Amérique Latine. L'accord prévoit par ailleurs l'élargissement des accords de partage de code, le renforcement des actions commerciales conjointes ainsi que de meilleurs avantages pour les passagers au travers des programmes de fidélisation Flying Blue d'Air France-KLM et SMILES de GOL.

38 vols hebdomadaires vers le Brésil au départ de Paris et Amsterdam

Pour mémoire, les passagers d'Air France et de KLM peuvent effectuer des correspondances sur GOL via São Paulo, Rio de Janeiro et Fortaleza. Les passagers GOL ont également accès au réseau mondial d'Air France et de KLM au-delà des hubs de Paris CDG et d'Amsterdam. Au cours de la saison hiver 2023-2024, Air France assurera 24 vols hebdomadaires vers le Brésil (deux vols quotidiens vers Sao Paulo, un vol quotidien vers Rio de Janeiro et trois vols hebdomadaires vers Fortaleza) et KLM, 14 vols hebdomadaires (un vol quotidien vers São Paulo et un vol quotidien vers Rio de Janeiro).

La collaboration renforcée d'Air France-KLM et de GOL se traduira également par une extension des activités de maintenance fournies à GOL par AFI-KLM E&M, avec le support des moteurs CFM56 et LEAP de la compagnie brésilienne.