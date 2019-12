Air France-KLM confirme ses 60 Airbus A220

Air France-KLM vient de confirmer auprès d'Airbus sa commande pour 60 Airbus A220 fermes. S'ajoutent 60 options et droits d'achats. Avec ce contrat, Pratt & Whitney revient chez Air France après une très longue absence. Un retour qui permet aussi à AFI KLM E&M d'étendre ses compétences MRO moteurs à la famille PW1000. Car, les Airbus A220 sont exclusivement propulsés par des Pratt & Whitney PW1500G. Les appareils sont destinés à Air France qui a choisi l'A220-300, la plus grande version. Le retour de Pratt & Whitney chez Air France est passée inaperçu car tout s'est focalisé sur le modèle d'avion choisi par Air France-KLM pour remplacer son parc d'Airbus A318 et A319. L'Airbus A318 aurait pu être cette occasion puisque l'appareil était au départ uniquement proposé avec le Pratt & Whitney PW6000. Air France avait finalement privilégié le CFM56. Cette fois est bien la bonne pour Pratt & Whitney.