Air France-KLM a le sourire

Air France-KLM a de quoi se réjouir. Le groupe franco-néerlandais a publié des résultats financiers annuels solides dopés par le fort redressement du quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'année 2024, le chiffre d'affaires d'Air France-KLM a presque atteint la barre des 31,5 milliards d'euros, en hausse de 4,8%. Le résultat d'exploitation du groupe ressort à 1,6 milliard d'euros (-111 millions d'euros). La marge opérationnelle est stable à 5,1% (-0,6 points). Le résultat net annuel s'établit à 489 millions d'euros (-501 millions d'euros par rapport à 2023). Le trafic total du groupe tangente les 98 millions de passagers, en hausse de 4,7%, avec des capacités en hausse de 3,6%. Le coefficient de remplissage du groupe gagne 0,5 point, à 87,8%.

Transavia atteint l'équilibre

La hausse du chiffres d'affaires du groupe a notamment été portée par les très bonnes performances de Transavia, qui a atteint pour la première fois un résultat d'exploitation à l'équilibre, à 3 millions d'euros. Ce résultat a augmenté de 100 millions d'euros en un an, porté par la maturation progressive du réseau au départ d'Orly, une politique de tarification dynamique, les initiatives de bagages cabines payants et l'intégration des nouvelles fonctionnalités Flying Blue. La low cost a transporté 23,2 millions de passagers en 2024, en hausse de 8,1% par rapport à 2023. Elle a aussi été soutenue par les très bonnes performances de l'activité maintenance qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros en 2024, en hausse de 19,9% par rapport à 2023. Le résultat d'exploitation de cette branche atteint 170 millions d'euros, soit une augmentation de 20%.

Objectif : une marge opérationnelle supérieure à 8%

Pour le quatrième trimestre de l'année 2024, le chiffre d'affaires du groupe franco-néerlandais a presque atteint la barre des 8 milliards d'euros (7,9 milliards d'euros, +6,4%). Le résultat d'exploitation est en très forte hausse, à 396 millions d'euros (+452 millions d'euros par rapport à la même période de 2023). Air France-KLM a transporté un total de 23,5 millions de passagers (+5,1%). Le coefficient de remplissage a augmenté 2,1 points au quatrième trimestre, à 87,4%. Pour l'année 2025, le groupe franco-néerlandais prévoit une augmentation de capacités de 4 à 5% par rapport à 2024 et des dépenses d'investissement nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d'euros. Pour la période plus lointaine de 2026-2028, le groupe aérien prévoit d'atteindre une marge opérationnelle supérieure à 8%.