Air France fête les trois ans de la Navette à Montpellier

En 2016, Air France lançait pour la première fois sa 5eme Navette, entre l'aéroport de Montpellier-Méditerranée à Paris-Orly, s'ajoutant aux lignes existantes cadencées au départ de Toulouse, Bordeaux, Marseille et Nice. Trois ans plus tard la barre du 1,5 millionième passager transporté sur la ligne de la Navette Montpellier/Paris-Orly a été franchie. Air France est le premier opérateur à l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. De janvier à septembre 2019, l'offre vers Paris est en hausse de 5% et le nombre de clients en croissance de 7%. L'offre vers Paris-Orly est restée stable tandis que celle vers Paris-Charles de Gaulle a progressé de 15% (+17% de passagers).

A l'hiver 2019-2020, Air France-KLM prévoit une nouvelle augmentation de son offre en sièges de 5% par rapport à la saison hiver précédente, avec la continuité de son programme de vols vers les 3 hubs de groupe : Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam. Au total, le groupe Air France-KLM propose près de 600 000 sièges au départ de Montpellier pour l'hiver 2019/2020 avec 10 vols quotidiens vers Paris-Orly avec la Navette, 4 vols quotidiens vers Paris-CDG et 1 vol quotidien vers Amsterdam opéré par KLM.