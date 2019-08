Air France et Paris Aéroport tracent les bagages avec la RFID

Dès 2020, les étiquettes des bagages des passagers Air France seront munis du système RFID, le système de puces d’identification par radiofréquence. Cette initiative, menée avec la coopération de Paris Aéroport, doit permettre de tracer plus efficacement les bagages de leurs clients. Air France et Paris Aéroport entendent ainsi améliorer le taux d’identification et le suivi des bagages, avec des gains en termes de performance opérationnelle et une réduction des coûts d’exploitation associés. Cela devrait assurer un service d’information bagages de meilleur qualité. Marc Houalla, Directeur de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, explique ainsi que « le recours à la technologie RFID améliore le traitement des bagages de soute en réduisant leurs temps de traitement et de transfert, en optimisant les capacités et en facilitant significativement la traçabilité des bagages. »

Cette technologie sera progressivement déployée sur les autres escales de la compagnie Air France mais également sur l'ensemble des terminaux de Paris-Charles de Gaulle, notamment le Terminal 1.

Cette opération s’effectue dans le cadre de la résolution 753 de l’AITA (Association internationale du transport aérien) qui stipule notamment qu’un bagage devra être tracé sur l’ensemble de son parcours (à l’enregistrement, à l’embarquement, lors des transferts et à l’arrivée).

Les deux entreprises françaises se préparent ainsi à l’évolution du traffic du transport aérien. En effet, d’après le rapport bagage 2018 du SITA, la croissance estimée du trafic aérien devrait conduire à un doublement du nombre de bagages transportés annuellement, qui s’établit actuellement à 4,6 milliards.

« Cette technologie est un passage obligatoire dans notre objectif d'être un des meilleurs aéroports au monde dans le traitement des bagages », commente Marc Houalla. Air France déclare d’ailleurs faire partie des « toutes premières compagnies aériennes mondiales » à mettre en place la technologie RFID. Alain-Hervé Bernard, Directeur général adjoint Opérations et Cargo d’Air France, a ainsi déclaré : « Air France et Paris Aéroport ont un enjeu commun en termes de satisfaction de nos clients et de fluidité de nos opérations. Avec plus de 50 millions de clients transportés à bord de nos avions chaque année, la technologie RFID nous apporte une réponse innovante pour améliorer le traçage et l’identification des bagages, garantir leur transit dans des conditions optimales de sûreté et sécurité, réduire nos coûts et améliorer notre performance opérationnelle en réduisant le temps de recherche des manquants. »