Air France et KLM inaugurent un nouveau terminal Air&Rail à Bruxelles-Midi

Air France et KLM ont inauguré aujourd’hui leur nouveau Terminal Air&Rail dans la capitale belge. Le salon, situé à la gare de Bruxelles-Midi, a été entièrement rénové et offre de nouveaux espaces dans une atmosphère élégante. Cet investissement témoigne de l'engagement des deux compagnies aériennes à améliorer l'expérience des passagers utilisant le train pour rejoindre les hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol. « Nous sommes fiers de continuer à investir dans notre offre Air&Rail », a déclaré Marjan Rintel, Présidente du Directoire et Directrice générale de KLM. « Nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos clients une expérience d’intermodalité fluide, intégrant le train comme alternative à l’avion sur les liaisons courtes en Europe. En étroite collaboration avec nos partenaires, nous optimisons l’offre Air&Rail pour faciliter l’accès à plus de 300 destinations à travers le monde via Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam Airport Schiphol. »

Un service avion/train qui existe depuis 20 ans

Depuis plus de 20 ans, Air France et KLM proposent à leurs clients voyageant de et vers la Belgique un service permettant de combiner dans une même réservation des trajets en train et en avion. Grâce à l'offre Air&Rail, les clients disposent d'une seule réservation pour l'ensemble de leur voyage et d'un siège garanti sur le prochain vol ou train disponible, sans frais supplémentaire, en cas de retard de leur vol ou de leur train. Des équipes dédiées assistent les clients dans les gares. Les membres de Flying Blue, le programme de fidélité d'Air France et de KLM, bénéficient de tous les avantages associés à leur statut : accumulation de Miles, accès prioritaire aux comptoirs d'enregistrement grâce au service SkyPriority, accès au salon Eurostar à la gare de Bruxelles-Midi, franchise bagages supplémentaire et accès gratuit aux options de siège à bord de leur vol.

Enregistrement sur l'ensemble du trajet

Les clients d'Air France en correspondance à Paris-Charles de Gaulle bénéficient d'un enregistrement de leurs bagages depuis la gare de Bruxelles-Midi jusqu'à leur destination finale. Les clients d'Air France voyagent en première classe à bord du TGV INOUI. Du 15 juin au 22 août 2024, une septième fréquence quotidienne sera ajoutée entre la gare de Bruxelles-Midi et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Les clients SkyPriority de KLM en correspondance depuis un train bénéficient d'un enregistrement prioritaire, d'un embarquement, d’un transfert des bagages prioritaires et de files d'attente prioritaires à la sécurité et à l'immigration à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Depuis 2022, les clients de KLM en transit à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol peuvent s'enregistrer en ligne à partir de 30 heures avant le départ, pour l'ensemble de leur voyage, y compris le voyage en train sur Eurostar. Un gain de temps considérable avec une heure d'enregistrement fixée à 30 minutes avant le départ. Les clients de KLM voyageant en Classe Business voyagent en Premium sur les trains Eurostar.