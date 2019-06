Air France et KLM harmonisent leurs flottes long-courrier

C'est à un petit tour de passe-passe que les compagnies Air France et KLM vont se livrer pour harmoniser leurs flottes long-courrier respectives. Le groupe aérien franco-néerlandais vient ainsi d'annoncer que les deux compagnies allaient échanger leurs commandes restantes de Boeing 787 et d'Airbus A350. Ainsi, sur la période 2021-2023, les six Boeing 787 restants commandés par Air France seront transférés à KLM, et inversement, les sept Airbus A350-900 actuellement en commande par KLM seront transférés à Air France.

Aujourd'hui, Air France dispose d'une flotte de 9 Boeing 787-9 et recevra un avion supplémentaire en mai 2020, pour atteindre 10 Boeing 787-9. En complément, la compagnie française recevra en septembre 2019. Vingt autres appareils de ce type sont en commande, à laquelle s'ajoutera les sept Airbus A350-900 initialement destinés à KLM, pour un total de 28 appareils.

KLM exploite actuellement 13 Boeing 787-9 et doit recevoir très prochainement son premier Boeing 787-10. Cette flotte augmentera pour atteindre un total de 21 Boeing 787 d'ici la fin 2020, auxquels s'ajouteront les 6 Boeing 787 initialement destinés à Air France, pour un total de 27 appareils.