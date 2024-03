Air France et Air Corsica remportent la DSP entre Paris-Orly et la Corse pour la période 2024-2027

Hier, jeudi 29 février 2024, l’Assemblée de Corse a attribué au groupement Air Corsica-Air France le renouvellement de la délégation de service public (DSP) aérien des lignes entre les quatre aéroports corses (Ajaccio, Bastia, Figari, Calvi) et Paris-Orly, du 25 mars 2024 au 31 décembre 2027. Cette attribution intervient trois mois après le vote relatif à la première partie de la DSP couvrant les liaisons au départ de la Corse vers Marseille et Nice et allouée à Air Corsica. La compagnie assure ces lignes de “bord-à-bord” depuis sa création, il y a 35 ans.

Air Corsica, chahutée

Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Présidente du conseil de surveillance d'Air Corsica, déclare : " Sans surprise, mon premier sentiment a été le soulagement. L’Assemblée de Corse a fait le meilleur choix : celui du maintien de la qualité de service attendue par tous nos clients, et plus particulièrement par les insulaires. Si nous pouvons aujourd’hui être rassurés pour les quatre ans à venir, il n’en demeure pas moins que l’horizon proche nous confronte à de grands défis économiques. D’ores et déjà, une large réflexion au sein d’Air Corsica a été lancée afin de faire face à ces enjeux ".

La lutte avec Volotea

Pour tous les salariés d'Air Corsica, cette attribution sonne aussi comme un soulagement puisque Volotea avait aussi déposé une offre pour desservir la Corse au départ de Marseille et Nice et au départ de Paris. C'était la première fois qu'une compagnie low cost soumettait une offre obtenir la DSP. Avant l'attribution de la DSP pour les lignes "bord-à-bord" et pour le volet concernant les liaisons de Paris-Orly, des discussions parfois houleuses ont eu lieu au sein de l'Assemblée de Corse, et les salariés d'Air Corsica avaient clairement manifesté leur opposition à un éventuel choix de Volotea. Beaucoup estiment qu'il faudrait à présent faire évoluer le cadre de l'attribution de la DSP et ses modalités.