Air France effectue un vol Nice-Paris avec du biocarburant

Le 1er octobre, le vol Air France 6235 a décollé à 18h30 du terminal 2 de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, après avoir été avitaillé à hauteur de 30% avec du carburant d'aviation durable (SAF ou "sustainable aviation fuel"). Après un premier vol long-courrier alimenté en SAF produit en France en mai dernier, il s'agit d'une nouvelle réalisation pour Air France et TotalEnergies pour soutenir et développer une filière française de production de carburants d'aviation durable, prérequis indispensable à la généralisation de leur utilisation dans les aéroports français.

Un SAF "made in France"

Le biocarburant utilisé pour ce vol est issu de déchets et de résidus provenant de l'économie circulaire. Il a été produit par TotalEnergies à partir d'huile de cuisson usagées grâce à se bioraffinerie de la Mède (Bouches-du-Rhône) et à son usine d'Oudalle (Seine-Maritime). Ce SAF "made in France" a été certifié ISCC-EU par l'International Sustainability & Carbon Certification, un organisme indépendant qui en garantit la durabilité. Son incorporation à hauteur de 30% sur ce vol au départ de Nice a permis d'éviter l'émission de trois tonnes de CO2.

Ce vol a été réalisé dans le cadre des Nice Transition Days, festival international d'innovations technologiques qui se déroulait jusqu'au 3 octobre 2021, dont la Métropole de Nice-Côte d'Azur était l'hôte et l'organisatrice. Le vol est intervenu en clôture du "Transition Forum", forum économique international organisé pendant deux jours, en marge des Nice Transition Days, avec comme objectif d'accélérer la transition vers un avenir moins carboné.