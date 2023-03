Air France dévoile son programme été 2023

Air France présentera pour son programme d'été un total de 191 destinations dans 89 pays, avec un réseau et un programme au niveau de 2019 pré-crise.

14 destinations vers les Etats-Unis

Sur le long-courrier, le programme est d'abord marqué par la réouverture de la Chine. Comme elle l'a déjà annoncé, Air France va donc progressivement renforcer au cours du printemps les dessertes vers Pékin, Shanghai et Hong Kong pour atteindre un vol quotidien par destination à compter du 1er juillet (sous réserves de l'obtention des autorisations réglementaires). La compagnie va par ailleurs poursuivre l'augmentation des capacités vers Tokyo, avec jusqu'à 11 vols par semaine vers Tokyo Haneda et 3 vers Tokyo Narita. Vers l'Amérique du nord, zone géographique extrêmement dynamique, Air France proposera cet été jusqu'à 180 vols par semaine de et vers 14 destinations aux Etats-Unis (Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York JFK, New York Newark, San Francisco, Seattle et Washington DC) et 50 vols par semaine vers 5 destinations au Canada (Montréal, Ottawa, Québec, Toronto et Vancouver). La compagnie reprendra le 2 mai 2023 ses vols entre Paris-CDG et Québec, et inaugurera le 27 juin une nouvelle liaison entre Paris-CDG et Ottawa. Cinq fréquences par semaine seront opérées en Airbus A330-200. Vers l'Afrique, à compter du 12 juin 2023, la compagnie ajoutera Dar Es Salaam (Tanzanie) à son réseau. Trois vols par semaine seront assurés en Boeing 787-9, en continuation de Zanzibar, destination elle-même inaugurée en 2021. A la même date, la desserte de Nairobi (Kenya) deviendra directe, avec un vol quotidien assuré en Boeing 787-9. Enfin dans la zone Caraïbes, Air France inaugurera le 5 mai 2023 une nouvelle liaison directe entre Cayenne (Guyane) et Bélem (Brésil), avec un vol hebdomadaire assuré en Airbus A320.

66 liaisons saisonnières en plus du programme habituel

Sur le réseau court et moyen-courrier, Air France proposera jusqu'à 650 vols par jour vers 106 destinations. En complément de son programme habituel, la compagnie proposera 66 liaisons saisonnières en France et en Europe, au départ de Paris et d'aéroports régionaux français. Ces liaisons permettront notamment de rallier la Corse (depuis Paris, Bordeaux, Caen, Rennes, Lille, Lyon et Nantes), la Grèce (depuis Paris, Marseille, Nice et Toulouse), l'Algérie (depuis Paris, Marseille, Nice et Toulouse), le Maroc (depuis Paris et Nice), ou encore la Tunisie (depuis Paris, Marseille et Nice).

A noter par ailleurs que Air France poursuit le déploiement de ses nouvelles cabines long-courrier, progressivement installées sur les 12 Boeing 777-300ER. Déjà disponibles de et vers New York JFK, Dakar et Rio, elles seront proposées sur les vols entre Paris CDG et Johannesburg (Afrique du Sud), à compter du 27 mars 2023.