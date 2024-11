Air France ajoutera Orlando à son réseau américain l'été prochain

La compagnie Air France a annoncé récemment qu'elle lancerait le 21 mai prochain une nouvelle destination vers les Etats-Unis, avec quatre vols hebdomadaires vers Orlando. La ville de Floride sera la 18eme destination d'Air France aux Etats-Unis et la 25eme vers le continent nord-américain après Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montréal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Phoenix, Québec, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver et Washington DC.

Des vols exploités en Airbus A350-900

La liaison sera exploitée les lundis, mercredis, vendredis et samedis. Les vols seront assurés en Airbus A350-900 tri-classe de 324 sièges (34 sièges en classe affaires, 24 en classe premium et 266 en classe économique. Le vols décolleront de Paris CDG à 17h05 et arriveront à Orlando à 20h45, heure locale. Les vols retour se feront de Orlando à 23h00 et arriveront à Paris CDG à 13h30 (le lendemain). Ce programme reste soumis à l'obtention des autorisation gouvernementales requises.