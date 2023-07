Air France ajoute Abu Dhabi à son réseau Moyen-Orient cet hiver

A compter du 29 octobre 2023, Air France proposera une nouvelle liaison entre Paris CDG et Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). Un vol quotidien sera assuré en Airbus A350-900 d'une capacité de 324 sièges en configuration tri-classe : 34 en classe affaires, 24 en premium economy et 266 en classe économique.

Le vol AF638 décollera de Paris CDG à 21h15 et arrivera à 6h45 le lendemain matin. Le vol de retour AF639 décollera d'Abu Dhabi à 8h45 et arrivera le même jour à Paris CDG à 13h15. Outre Abu Dhabi, Air France desservira cet hiver au Moyen-Orient : Beyrouth (Liban), Dubaï (Emirats Arabes Unis), le Caire (Egypte) et Tel Aviv (Israël) avec un total de fréquences allant jusqu'à 49 vols par semaine.