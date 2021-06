Air France a pris livraison de son dixième Airbus A350-900

Le 18 juin, Air France a pris livraison de son 10eme Airbus A350, immatriculé F-HYTK et baptisé "Aubusson". En effet, depuis 2019 et la livraison de son premier Airbus A350, Air France renoue avec la tradition de baptiser ses avions du nom de villes françaises. Aubusson, célèbre mondialement pour ses tapisseries, est la 46eme ville française à être mise à l'honneur sur les appareils de la compagnie. D'ici quelques jours, "Aubusson" sera rejoint par "Cannes", le 11eme Airbus A350 d'Air France.

38 appareils d'ici 2025

Rappelons que l'Airbus A350 qui est en train de devenir l'appareil principal de la flotte long-courrier d'Air France, consomme 25% de carburant en moins que les avions de génération précédente, grâce notamment à l'incorporation de matériaux plus légers à hauteur de 67% : 53% de composites et 14% de titane. Son empreinte sonore est également réduite de 40%. D'ici à 2025, Air France va fortement renouveler sa flotte long-courrier en recevant au total 38 Airbus A350.

Nouveau siège "Recliner" en premium economy

L'Airbus A350 d'Air France est configuré en 324 sièges, dont 34 en classe affaires, 24 en premium economy et 266 en classe économique. En cabine affaires, le siège se transforme en lit totalement plat de près de 2 mètres de long. En premium economy, le tout nouveau siège "Recliner" est large de 48 cm et s'incline à 124°. En classe économique, le siège évolue pour plus de confort : une mousse ergonomique renforcée, une inclinaison à 118° et un espace de 79 cm pour les jambes.