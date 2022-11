Air Europa veut pousser sa flotte à 50 Boeing 737 MAX et Boeing 787

Passer de 42 à 50 avions avec que du Boeing 737 MAX et du Boeing 787

Dans un entretien au média espagnol "Ultima Hora", le nouveau directeur général d'Air Europa annonce son projet de pousser la flotte de la compagnie aérienne espagnole à 50 avions par le biais de contrats de location passés avec les loueurs Avolon et AerCap. Il s'agit de passer de 42 à 50 avions avec des livraisons s'échelonnant de 2024 à 2026 et avec que du Boeing 737 MAX et du Boeing 787.

Sortie de flotte des Airbus et des Boeing 737-800

Air Europa compte actuellement au registre de flotte deux Airbus A320/A321ceo, 18 Boeing 737-800, 10 Boeing 787-8 et 12 Boeing 787-9. Les projets annoncés conduiront à la sortie de flotte des Airbus et des Boeing 737-800 qui seront donc remplacés par des Boeing 737 MAX qui seront au nombre de 26 à l'horizon 2026. La compagnie aérienne ne précise pas sur quelles versions du Boeing 737 MAX elle va orienter son choix. Deux Boeing 787 supplémentaires sont donc attendus puisque 22 exemplaires sont déjà au registre. Par contre, un certain nombre de 787-8 pourraient être remplacés par du 787-9.

Vers un rachat par Iberia

Ces projets de croissance du parc sont le signe que les négociations portant sur le rachat d'Air Europa par Iberia sont sur le point de se conclure. Reste à connaître les modalités financières de ce rachat et la prise en compte ou pas dans le prix de rachat des différentes aides publiques dont a bénéficié Air Europa pour cause de crise créée par la pandémie de Covid. Cette injection d’argent public s’est faite à travers par le biais d'un prêt participatif de 240 M€ et d'un prêt ordinaire de 235 M€, qui doit être remboursé six ans après la concession, soit en 2026. Air Europa dispose également d’un prêt de 140 M€ garantis par l’Institut Officiel de Crédit (ICO). Au final, plus de 600 M€. Ce qui n'est pas rien.