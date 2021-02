Air Djibouti, Ethiopian Airlines et le port de Djibouti forment un partenariat de fret aérien

Les compagnies Ethiopian Airlines et Air Djibouti ont signé un accord tripartite avec le port de Djibouti pour développer un hub cargo aéro-maritime, en collaboration avec l'aéroport de Djibouti. L'idée est de récupérer une partie du trafic cargo qui jusqu'à maintenant passait par Dubai, les marchandises arrivant au port des Emirats par bateau pour être réacheminées par avion sur l'ensemble du continent africain. Le projet est de relocaliser ces échanges en développant le terminal à conteneurs de Doraleh à Djibouti. Chaque année, un total de 850 000 tonnes destinées à l'Afrique transitent via l'émirat de Dubai. Avec cet accord tripartite, les signataires espèrent récupérer la moitié de ce trafic en créant un système de plateforme intégrant le port de Djibouti et les deux compagnies aériennes Ethiopian Airlines et Air Djibouti.

Ethiopian Airlines, déjà bien placée à Addis Abeba

Pour ces deux dernières, c'est aussi une manière de trouver un débouché pour faire de la croissance, alors que le trafic aérien mondial passagers est toujours secoué par la crise liée à la pandémie du Covid-19. Pour l'instant, Ethiopian qui dispose d'une flotte totale de 128 avions, possède douze appareils spécialisés pour le fret : 10 Boeing 777-200 LRF et 2 Boeing 737-800F. Depuis le début de l'année 2019, la compagnie est déjà bien positionnée pour développer cette activité sur le nouveau terminal cargo d'Addis Abeba, qui s'étend sur une surface de 38 000 m2 et capable de gérer un total de 600 000 tonnes de marchandises à l'année.

Air Djibouti croit au cargo pour redécoller

Pour l'instant, c'est Ethiopian qui devrait réaliser le gros de l'activité de la nouvelle plateforme aéro-maritime de Djibouti. En effet, Air Djibouti, qui avait été dissoute en 2002, est en phase de redécollage depuis 2015, avec l'aide du loueur et opérateur de maintenance Cardiff Aviation. En avril 2020, son directeur général Abdourahman Ali Abdillahi annonçait qu'il voulait développer l'activité cargo de la compagnie en profitant à plein des possibilités de la zone franche (Free Trade Zone). A l'époque, il annoncait être en discussion avec Airbus pour l'achat de 2 Airbus A320.