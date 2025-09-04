Air Côte d'Ivoire dans les starting-blocks pour Abidjan-Paris
Jean-Baptiste HEGUY
publié le 04 septembre 2025 à 23:11

La compagnie ivoirienne a reçu le jeudi 4 septembre le premier de ses deux Airbus A330, qui va lui permettre de lancer ses premiers vols long-courriers et notamment la desserte quotidienne Abidjan-Paris CDG qui doit être inaugurée le 1er octobre 2025.

La desserte parisienne de Air Côte d'Ivoire se précise. Le jeudi 4 septembre, la compagnie ivoirienne a reçu le premier de ses deux Airbus A330-900. Il permettra à la compagnie de lancer sa première desserte long-courrier quotidienne vers Paris-CDG prévue à partir du 1er octobre 2025. 

L'avion est configuré en 242 sièges en quatre classes : Première, affaires, premium economy et économie. Air Côte d'Ivoire sera la première compagnie africaine à proposer une Première classe sur une liaison long-courrier. Au-delà de la desserte de Paris, la compagnie ivoirienne prévoit de desservir plus d'une trentaine de destinations internationales d'ici 2031, avec notamment les ouvertures de Casablanca, New York, Bruxelles, Washington, Beyrouth et Londres. 

Sur la liaison Paris-Abidjan, Air Côte d'Ivoire va venir concurrencer directement les compagnies Air France et Corsair qui assurent déjà déjà des dessertes quotidiennes sur la ligne. La compétition tarifaire promet donc d'être féroce. 

Jean-Baptiste HEGUY
