Air Corsica s'engage sur cinq nouveaux ATR 72-600

La compagnie régionale Air Corsica a profité de l'édition 2021 du salon aéronautique de Dubai pour annoncer une commande ferme sur cinq ATR 72-600 neufs, équipés du tout dernier moteur lancé le 15 novembre par Pratt&Whitney Canada : le PW127XT. Les premières livraisons sont prévues à compter de novembre 2022.

Nouvelle expérience passager

Air Corsica renouvelle ainsi l'intégralité de sa flotte de turbopropulseurs ATR. Avec les ATR 72 de dernière génération, les passagers d'Air Corsica profiteront d'une cabine plus spacieuse, dotée de coffres à bagages plus grands, et les toutes dernières technologies de navigation disponibles à bord permettront d'accroître encore la régularité et la fiabilité des services aériens proposés par le transporteur. "Depuis notre premier vol au printemps 1990, l'histoire de notre compagnie est étroitement liée à celle d'ATR, avec qui nous continuons de nous projeter vers l'avenir par cette commande de cinq ATR 72-600 équipés de moteurs PW127XT. Ces nouveaux appareils, encore plus performants, nous permettront de proposer plusieurs innovations en termes d'expérience client, tout en pérennisant le modèle de desserte aérienne de la Corse qui a fait notre succès : fréquence, régularité, fiabilité", a déclaré Luc Bereni, président du directoire d'Air Corsica.