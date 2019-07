Air China commande 20 Airbus A350 supplémentaires

La première compagnie chinoise Air China a annoncé jeudi 12 juillet qu'elle allait commander ferme 20 Airbus A350-900 supplémentaires. En incluant sa commande initiale en cours, c'est donc un total de 30 appareils de ce type que la compagnie nationale chinoise a au total. La commande des 20 unités supplémentaires se monter à 6,54 milliards de dollars, au prix catalogue, et les livraisons devraient s'étaler entre 2020 et 2022. Air China a annoncé qu'elle avait sécurisé des droits pour convertir cinq de ses A350-900 en A350-1000, la version plus longue du gros-porteur d'Airbus.

Les 20 nouveaux appareils devraient permettre à Air China d'augmenter de 9,7% ses capacités. Les Airbus A350-900 d'Air China sont configurés en tri-classe de 312 sièges : 32 sièges de classe affaires, 24 sièges en premium economy et 256 sièges de classe économique. Ils sont positionnés sur Londres, Milan, Francfort, Munich et Singapour et bientôt Paris CDG, à partir du 1er août.