Air Caraïbes reçoit un nouvel Airbus A330-200

La compagnie Air Caraïbes vient de recevoir un nouvel Airbus A330-200 en pleine propriété, et va ainsi renforcer son programme de vols transatlantiques à partir de 10 décembre, notamment vers les Antilles et la République Dominicaine. L'appareil est équipé de 282 sièges (19 en classe Madras et 263 en classe Soleil) disposant d'écrans vidéo tactiles. D'ici la fin de l'année, la compagnie disposera d'une flotte transatlantique de 10 gros porteurs Airbus : un Airbus A350-1000, trois Airbus A350-900 et six Airbus A330.

Grâce à l'arrivée en flotte de l'Airbus A330-200 supplémentaire, Air Caraïbes sera en mesure de proposer jusqu'à 3 vols par jour sur son coeur de réseau Paris Orly/Pointe-à-Pitre et Paris Orly/Fort-de-France. La compagnie va aussi renforcer cet hiver ses fréquences pour relier Paris Orly vers la République Dominicaine : jusqu'à 5 vols A/R hebdomadaires entre Paris Orly et Punta Cana (quatre directs et un vol avec escale à l'aller à San Salvador aux Bahamas, jusqu'à un vol A/R tous les mardis entre Paris Orly et Saint Domingue, avec une escale à l'aller à Port-au-Prince.