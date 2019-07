Air Caraïbes reçoit son troisième Airbus A350-900

Comme le clame la compagnie elle-même, Air Caraïbes vient de recevoir sa "troisième étoile". Aujourd'hui, jeudi 25 juillet, Air Caraïbes a pris livraison de son troisième Airbus A350-900, avant l'arrivée de son premier A350-1000 en décembre 2019.

Comme les deux premiers appareils de ce type livrés en 2017, l'Airbus A350-900, immatriculé F-HTRE, a une capacité de 389 passagers avec une configuration trois classes. La classe affaires "Madras" comporte 18 sièges transformables en lits full flat, conçus par Stelia Aerospace. La classe premium economy dispose de 45 sièges, conçus par Recaro. Enfin la classe économique, qui présente 326 sièges avec dix de front (3-4-3), est signée Zodiac. L'Airbus A350-900 présente beaucoup plus d'espace et de confort pour les passagers, avec un système IFE de dernière génération, des sièges ergonomiques, des hublots panoramiques améliorant encore l'impression d'espace, une pressurisation cabine correspondant à 6000 pieds (1800 mètres d'altitude) au lieu de 8000 habituellement (2 400 mètres) et qui fatigue moins le passager, un système de contrôle de température et de qualité d'air optimisé, une cabine beaucoup plus silencieuse (-40% de nuisances sonores) et un éclairage d'ambiance 100% LED de dernière génération.

Grâce à l'arrivée de ce nouvel Airbus A350-900, Air Caraïbes sera la première compagnie à desservir la Guyane avec ce type d'appareil dès le 29 juillet 2019. Elle lancera aussi une sixième fréquence hebdomadaire vers Cayenne en décembre 2019. Air Caraïbes sera aussi l'unique compagnie à desservir Punta Cana (République Dominicaine) en A350-900 à partir du 14 septembre 2019 et Saint Domingue à compter du 15 décembre 2019. Par ailleurs la ligne transatlantique Paris-Port au Prince (Haïti) fête cette année ses dix ans avec une desserte effectuée en Airbus A350-900 à compter du 15 décembre 2019.

L'arrivée du troisième A350-900 vient porter la flotte long courrier d'Air Caraïbes à 9 appareils : 4 A330-300, 2 A330-200 et 3 A350-900. Air Caraïbes sera aussi la compagnie française de lancement de l'A350-1000 qu'elle recevra en décembre 2019. Cette version allongée de l'A350-900 pourra accueillir 429 passagers, soit quarante de plus que son petit frère, et elle sera positionnée sur le coeur de réseau vers les Antilles. A noter aussi que Air Caraïbes recevra aussi à la fin de l'année pour sa desserte régionale un troisième ATR 72-600 neuf.