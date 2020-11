Air Caraïbes et French Bee ajoutent Punta Cana et Haïti à leur réseau

Pour anticiper la reprise de la demande à l'approche des fêtes de fin d'année et continuer à reconstituer son réseau après la crise du transport aérien liée au Covid-19, Air Caraïbes et French bee ont annoncé qu'elles renforçaient le coeur de leur réseau (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne) et relançaient deux nouvelles destinations : Punta Cana (République Dominicaine) et Port-au-Prince (Haïti).

Seule compagnie en direct au départ d'Europe vers Haïti

Air Caraïbes propose cet hiver jusqu'à 20 vols par semaine à destination de Pointe-à-Pitre, 17 à destination de Fort-de-France et jusqu'à 6 vols par semaine vers Cayenne (Guyane). Saint Martin (Grand Case) est aussi desservie par un vol quotidien via Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélémy et trois fois par semaine via Pointe-à-Pitre. A ces destinations, Air Caraïbes ajoutera à partir du 7 décembre deux vols par semaine vers Port-au-Prince et à partir du 19 décembre deux vols par semaine vers Punta Cana. A noter qu'Air Caraïbes dessert Haïti depuis dix ans et est aujourd'hui la seule compagnie à le faire en direct depuis l'Europe.

French bee à la Réunion et en Polynésie

Parallèlement aux vols d'Air Caraïbes, French bee propose jusqu'à 10 vols au départ de Paris Orly vers la Réunion, ainsi qu'un vol par semaine vers la Polynésie française. A rappeler aussi que les passagers d'Air Caraïbes peuvent effectuer des tests Covid PCR dans un centre dédié à Orly. Jusqu'au 31 mars 2021, les passagers d'Air Caraïbes et de French bee bénéficient d'une assistance Covid gratuite qui permet aux passagers d'avoir leur frais de santé, d'hébergement et de modification éventuelle liés au Covid pris en charge par la compagnie.