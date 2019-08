Air Canada va lancer un vol Toulouse-Montréal annuel

Air Canada lancera le 4 juin 2020 une liaison Toulouse-Montréal à raison de cinq fréquences hebdomadaires assurés en Airbus A330-300 (décollage de Toulouse à 10h00, arrivée Montréal à 12h00 les lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche). L'avion de 292 sièges sera configuré en trois classes : la classe Signature (affaires) équipées de sièges full flat, la classe Economique Privilège (premium) et la classe Economique.

"Ce nouveau service, qui porte à huit le nombre de nos destinations en France, poursuit la croissance de notre plaque tournante de Montréal, où Air Canada a lancé 35 nouvelles liaisons depuis 2012", a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

"Ce nouveau service direct va renforcer la grappe aérospatiale de Montréal et tout le Québec, en améliorant l'accès et facilitant les déplacements des nombreuses entreprises du secteur qui font affaires dans la région de Toulouse, qui abrite le siège d'Airbus, qui détient aussi des installations importantes dans la région de Montréal. A la lumière d'un rapport récent qui souligne les défis et les possibilités dans le secteur aérospatial, cette nouvelle route d'Air Canada arrive à un moment idéal pour améliorer notre compétitivité", a déclaré Suzanne Benoît, présidente d'Aéro Montréal.