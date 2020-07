Air Canada s'associe à Cleveland Clinic Canada

MONTRÉAL, le 9 juillet 2020

Air Canada a annoncé aujourd'hui que Cleveland Clinic, un chef de file mondial des soins de santé, lui procurera des services de consultation médicale tandis que la société aérienne continue de raffiner ses mesures de biosécurité dans l'ensemble de son exploitation. Air Canada aura accès à l'expertise locale de Cleveland Clinic Canada ainsi qu'à l'expertise clinique du réseau mondial de Cleveland Clinic.

« Les transporteurs aériens s'adaptent à une nouvelle réalité et nous endossons un autre rôle de chef de file à l'aide de notre partenariat avec la célèbre Cleveland Clinic, qui permet à Air Canada de tirer parti des connaissances, des conseils, des ressources et des recommandations stratégiques de la principale communauté médicale du monde pour parfaire les protocoles, les lignes directrices et les normes scientifiquement fondées dans sa riposte sans trêve à la pandémie de COVID-19. Nous progressons avec détermination dans notre stratégie de développement continu de mesures multidimensionnelles pour la protection de nos clients et de nos employés », a déclaré Samuel Elfassy, vice-président - Sécurité d'Air Canada.

Air Canada a pris les devants du secteur du transport aérien dans les mesures ayant trait à la COVID-19. Elle a notamment été parmi les premiers transporteurs dans le monde à exiger le port d'un couvre-visage à bord et la première société aérienne des Amériques à prendre la température des clients avant l'embarquement. En mai, elle a lancé Air Canada SoinPropre+, un programme complet de mesures de biosécurité les plus avancées de l'industrie appliquées à chacune des étapes du voyage.

Le programme Directeur médical de la Cleveland Clinic a été lancé au Canada pour des entreprises nationales et internationales et est soutenu par des experts en gestion et en soins cliniques de tout le réseau afin de fournir des conseils stratégiques sur les questions de santé et de sécurité axées sur les clients. En tant que conseiller médical d'Air Canada, Cleveland Clinic Canada donnera accès à une expertise de pointe, notamment des conseils sur :

L'exposition aux maladies infectieuses et la toxicologie;

La prévention et la planification structurelle des interventions face à la pandémie;

Les plans d'urgence médicale et l'élaboration de processus;

La gestion de crise et du risque organisationnel.

« Dans un monde transformé par la pandémie de COVID-19 auquel le public commence à s'adapter, la santé et la sécurité sont de la plus haute importance, a affirmé Michael Kessel, chef de la direction et président de Cleveland Clinic Canada. C'est un honneur d'utiliser nos 99 ans d'expertise clinique pour soutenir les organisations canadiennes d'une manière qui aide à protéger nos communautés. »

Le partenariat d'Air Canada avec Cleveland Clinic Canada est la plus récente de nombreuses collaborations médicales entreprises pour faire progresser la biosécurité dans toutes ses activités.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations se reconnaissent à l'emploi de termes comme « préliminaires », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions futures. Comme, par définition, les déclarations prospectives partent d'hypothèses, dont celles décrites aux présentes, elles sont soumises à des risques et des incertitudes d'importance. La réalisation des déclarations prospectives reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur. À terme, les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, notamment ceux dont il est fait mention dans le présent communiqué et dans les documents financiers publics d'Air Canada consultables au www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées) et elles peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces déclarations à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias , suivez @ AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

À propos de Cleveland Clinic

Cleveland Clinic est un centre médical universitaire multisectoriel sans but lucratif qui intègre les soins cliniques et hospitaliers à la recherche et à l'enseignement. Situé à Cleveland, en Ohio, l'établissement a été fondé en 1921 par quatre médecins de renom ayant pour vision de fournir aux patients des soins exceptionnels basés sur les principes de coopération, de compassion et d'innovation. Cleveland Clinic, une institution pionnière, est la source de nombreuses percées médicales, notamment le pontage coronarien et la première greffe de visage aux États-Unis. Le U.S. News & World Report nomme systématiquement Cleveland Clinic comme l'un des meilleurs hôpitaux du pays dans son enquête annuelle intitulée America's Best Hospitals. Parmi les 66 000 employés de Cleveland Clinic on compte plus de 4 200 médecins et chercheurs salariés et 16 600 infirmières répartis dans 140 spécialités et sous-spécialités médicales. Le réseau de santé de Cleveland Clinic comprend un centre principal de 165 acres près du centre-ville de Cleveland, 11 hôpitaux régionaux dans le nord-est de l'Ohio, plus de 180 centres de consultations externes dans le nord de l'Ohio, dont 18 centres de santé familiale à service complet et 3 centres de santé et de bien-être, en plus d'établissements dans le sud-est de la Floride, à Las Vegas (Nevada), à Toronto, à Abu Dhabi (Émirats arabes unis) et à Londres. En 2018, il y a eu au total 7,9 millions de consultations externes, 238 000 admissions et observations à l'hôpital et 220 000 interventions chirurgicales dans tout le réseau de santé de Cleveland Clinic. Des patients de tous les États-Unis et de 185 pays ont été accueillis pour des traitements. Consultez le site Web clevelandclinic.org, suivez-nous sur Twitter @CCforMedia et @ClevelandClinic. Des nouvelles et des ressources sont à la disposition des médias à l'adresse newsroom.clevelandclinic.org. Pour tout renseignement sur le programme Directeur médical, consultez clevelandclinic.ca.

