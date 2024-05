AIr Canada célèbre le 10eme anniversaire de sa liaison Nice-Montréal

La compagnie Air Canada célèbre les 10 ans de sa liaison sans escale entre Nice et Montréal. En 2013, la liaison était opérée trois fois par semaine en Boeing 767-300. Pour la saison 2024, la compagnie offrira 32 373 sièges sur 109 rotations, contre 26 932 sièges sur 92 rotations en 2023 (+20%).

Cet été, La liaison d’Air Canada Nice-Montréal est assurée jusqu'à cinq fois par semaine du 3 mai au 25 octobre 2024. Il s'agit de la cinquième liaison sans escale au départ de la France métropolitaine assurée par la compagnie aérienne cet été, qui s'ajoute aux vols existants au départ de Paris Charles de Gaulle à destination de Toronto et de Montréal, entre Lyon et Montréal, ainsi qu'à son nouveau vol proposé toute l'année entre Toulouse et Montréal depuis le 2 juin 2023.

45 vols hebdomadaires opérés au départ de la France métropolitaine et de l'outremer

Les vols d'Air Canada entre Nice et Montréal sont exploités par des appareils Airbus A330-300 pouvant accueillir 297 passagers. L'appareil propose trois cabines de service au choix des clients, notamment la Classe Signature Air Canada avec sièges à plat, la Classe Premium Économique et la Classe Économique. Tous les vols sont programmés de manière à optimiser la connectivité avec le vaste réseau nord-américain d'Air Canada. Les billets peuvent être réservés sur le site d'Air Canada, via l'application Air Canada, dans les centres de contact d'Air Canada et dans les agences de voyages. Air Canada offre actuellement des liaisons sans escale toute l'année entre Paris Charles de Gaulle, Toronto et Montréal, entre Lyon et Montréal et entre Toulouse et Montréal, ainsi qu’un vol saisonnier sans escale entre Nice et Montréal. Air Canada opère également des vols sans escale toute l'année entre les régions françaises d'outre-mer et le Canada au départ de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre vers Montréal et un vol saisonnier sans escale entre Fort-de-France et Toronto. Au total, la compagnie aérienne assure 45 vols hebdomadaires au départ de la France métropolitaine et des régions françaises d'outre-mer vers ses plaques tournantes de Montréal et de Toronto pendant la haute saison estivale.