Air Belgium va passer au Boeing 747-8 Fret

Cherche pilotes de Boeing 747-8 Fret

Air Belgium est à la recherche de pilotes pour son ou ses futurs Boeing 747-8 Fret. Il est demandé aux candidats commandant de bord d'avoir une expérience minimale de 5 000 heures de vol sur Boeing 747-400 et 747-8. Pour les copilotes, le plancher est de 2 000 heures de vol. Les annonces de recrutement ne donnent aucune indication sur le nombre de 747-8 Fret que Air Belgium veut faire entrer en flotte. Néanmoins, si la compagnie aérienne recherche des pilotes, cela signifie qu'elle a d'ores et déjà sécurisé l'avion ou les avions sur le marché de la seconde main. Boeing n'a plus que six 747-8F à livrer à Atlas Air et UPS Airlines.

Airbus A330 Fret pour le compte de CMA CGM

Air Belgium exploite d'ores et déjà des Airbus A330 Fret pour le compte du groupe maritime et logistique CMA CGM au départ de l'aéroport de Liège. Des appareils auparavant exploités par Qatar Airways et dont l'âge moyen est de cinq ans. Autant dire, pratiquement neuf. CMA CGM a aussi clairement des ambitions dans le fret aérien comme le montre sa commande pour du Boeing 777 Fret et sa commande pour de l'Airbus A350 Fret.

Boeing 777 Fret et Airbus A350 Fret pour CMA CGM

Les Airbus A350 Fret ne seront pas disponibles avant 2025 puisque Airbus annonce une entrée en service commercial de l'appareil cette année là. Par contre, les Boeing 777 Fret arriveront plus vite. Reste maintenant à savoir si leur exploitation sera aussi confiée à Air Belgium.