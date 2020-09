Aile Flying-V, connectivité aérienne et Covid-19, lancements orbitaux de juillet, livraison par drones, cette semaine dans Air et Cosmos 2701

Achetez puis lisez A&C 2701 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d'Air&Cosmos 2701 du vendredi 11 septembre 2020

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Avions commerciaux du futur : Flying-V, le projet d’aile volante néerlandaise

TRANSPORT AÉRIEN

Covid-19 : les entraves à la connectivité aérienne

Tribune libre : quelques reflexions de fond, peut-être un peu naïves, hélas…

Contenu PREMIUM : Baromètre OAG sur les capacités prévues du transport aérien mondial sur le mois de septembre 2020

ENTREPRISES ET MARCHÉS

Soutien à la BITD : le ministère des Armées reste sur le qui-vive

Contenu PREMIUM : Note d'éclairage de la banque Jefferies sur les annonces de retrait du service, les annulations et les reports de commandes par les compagnies aériennes depuis le début de la crise.

DÉFENSE

Rapport : la position française face aux Sala

DRONES

Lutte antidrones : CS Group élargit ses systèmes de neutralisation

Livraisons par drones : une entreprise brésilienne obtient une autorisation de vol

Surveillance maritime : l’Australie investit dans les drones

Aéroport de Cranfield : des drones pour inspecter la piste

ESPACE

Contenu PREMIUM : Tableau de bord mensuel DETAILLE des lancements orbitaux, juillet 2020 : coup d’accélérateur

Arianespace : du baume au coeur

