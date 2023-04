Aides d'Etat : la Commission européenne ouvre une enquête sur Blue Air

Deux mesures en faveur de Blue Air en août 2020

"La compagnie aérienne roumaine Blue Air connaît des difficultés financières depuis 2019. En mars 2020, comme d'autres entreprises du secteur de l'aviation, elle a été gravement touchée par la pandémie de coronavirus. Depuis novembre 2022, Blue Air n'exerce plus ses activités, les autorités roumaines ayant suspendu temporairement sa licence d'exploitation en raison de sa situation financière" indique la Commission européenne qui rappelle qu'elle a autorisé deux mesures en faveur de Blue Air en août 2020. Soit "une garantie publique d'environ 28 M€ destinée à indemniser la compagnie pour le préjudice causé par la pandémie de coronavirus et les restrictions de déplacement introduites par la Roumanie et d'autres pays pour limiter la propagation du virus et une garantie publique d'environ 34 M€ sur un prêt de sauvetage destiné à couvrir en partie les besoins de liquidités de Blue Air pour les six mois suivants".

Les engagements de la Roumanie

En retour, la Roumanie "s'est engagée à mettre fin à la garantie publique sur le prêt de sauvetage au bout de six mois ou à soumettre soit un plan de liquidation soit un plan de restructuration complet de Blue Air à la Commission en vue d'une appréciation au regard des aides d'État. En avril 2021, la Roumanie a communiqué à la Commission un plan de restructuration de Blue Air couvrant la période comprise entre août 2020 et septembre 2025. Ce plan a été actualisé à plusieurs reprises et prévoit d'étendre la durée de la garantie sur le prêt de sauvetage à six ans (y compris la période de sauvetage initiale de six mois), ce qui permet un remboursement de l'aide jusqu'en 2026. Il prévoit également des mesures de restructuration et des financements privés. En novembre 2022, la Roumanie a remboursé le prêt et a pris une participation de 75 % dans Blue Air".

Un plan de restructuration pas conforme ?

Mais, la Commission "craint que le plan de restructuration et les mesures d'aide mises à exécution pour soutenir le plan ne soient pas conformes aux règles de l'UE en matière d'aides d'État, en particulier aux lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration". D'où le lancement "d'une enquête approfondie afin de vérifier si ses craintes initiales se révèlent fondées. Elle examinera en particulier si : le plan de restructuration peut rétablir la viabilité à long terme de Blue Air sans aides d'État supplémentaires ou permanentes; les contributions propres de Blue Air ou du marché aux coûts de restructuration sont suffisantes, réelles, effectives et exemptes de toute aide, de manière à garantir que l'aide à la restructuration est proportionnée; et des mesures appropriées sont en place pour limiter les distorsions de concurrence créées par l'aide à la restructuration sur le marché intérieur des services de transport aérien.