Aide à KLM : le Tribunal de l'Union européenne annule le feu vert de Bruxelles

Aide à KLM : le rappel des faits

En juin 2020, les Pays-Bas ont notifié à la Commission européenne une aide d’État d'un montant de 3,4 Md€ en faveur de la compagnie aérienne KLM, filiale de la société holding Air France-KLM, par le biais d'une garantie d’État pour un prêt à accorder par un consortium de banques et d'un prêt d’État. Objectif : "apporter temporairement les liquidités dont KLM avait besoin pour faire face aux répercussions négatives de la pandémie de Covid-19". Un mois plus tôt, la Commission avait déjà déclaré compatible avec le marché intérieur une aide individuelle octroyée par la France à Air France, autre filiale de la société holding Air France-KLM, sous forme d’une garantie d’État et d’un prêt d’actionnaire, d’un montant total de 7 Md€. Une aide motivée pour les mêmes raisons.

Le recours de Ryanair

La compagnie aérienne Ryanair a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision, invoquant "notamment une violation de l’obligation de motivation par la Commission, en ce que celle-ci aurait omis d’exposer les raisons pour lesquelles l’aide précédemment accordée à Air France n’avait pas d’impact sur l’évaluation de la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide adoptée en faveur de KLM, alors qu’Air France et KLM sont deux filiales de la même société holding".

L'appréciation du Tribunal de l'Union européenne

Le Tribunal de l'Union européenne a décidé d'annuler le feu vert de la Commission européenne à cette aide des Pays-Bas à KLM tout en suspendant néanmoins "les effets de l’annulation jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision par la Commission" car "la remise en cause immédiate de la perception des sommes d’argent prévues par la mesure d’aide notifiée aurait eu des conséquences particulièrement préjudiciables pour l’économie et la desserte aérienne des Pays-Bas dans un contexte économique et social déjà marqué par la perturbation grave de l’économie provoquée par la pandémie de Covid-19".

Pour expliquer sa décision, le Tribunal de l'Union européenne précise "que la décision adoptée auparavant concernant l’aide accordée à Air France constitue un élément de contexte devant être pris en considération" et "lorsqu’il y a lieu de craindre les effets sur la concurrence d’un cumul d’aides d’État au sein du même groupe, il incombe à la Commission d’examiner avec une vigilance particulière les liens entre les sociétés appartenant audit groupe, afin de vérifier si ces dernières peuvent être considérées comme formant une seule unité économique et, donc, un seul bénéficiaire, aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État".

Par conséquent, pour le Tribunal, la décision attaquée par Ryanair "ne contient ni éléments concernant la composition de l’actionnariat d’Air France et de KLM ni informations quant aux liens fonctionnels, économiques et organiques entre la société holding Air France-KLM et ses filiales, alors qu’elle fait apparaître que la société holding est impliquée dans l’octroi et l’administration des aides prévues tant en faveur de KLM que d’Air France. La décision attaquée n’expose pas non plus l’existence éventuelle d’un quelconque mécanisme qui empêcherait que l’aide octroyée à Air France par le biais de la société holding Air France-KLM bénéficie, par l’intermédiaire précisément de la société holding, à KLM et inversement".

Explications irrecevables

Conséquence, le Tribunal rejette comme "irrecevables les explications présentées par la Commission pour la première fois lors de l’audience afin de démontrer que l’aide précédemment accordée à Air France ne pouvait pas bénéficier à KLM". Pire, les juristes de Bruxelles ont manqué "d’exposer de manière suffisamment claire et précise, dans la décision attaquée, l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents devant être pris en considération pour apprécier une situation complexe, caractérisée par l’octroi parallèle de deux aides d’État à deux filiales d’une même société holding, laquelle est, de surcroît, impliquée dans l’octroi et l’administration desdites aides".