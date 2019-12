AI4GEO : une solution française d’information géospatiale 3D

CS Group, spécialiste des systèmes critiques intelligents et cyberprotégés, s’associe avec le Cnes, l’IGN, l’Onera et plusieurs industriels, pour développer d’une part « un ensemble de briques technologiques permettant la production automatique de cartographies 3D qualifiées et de couches d’information additionnelles (objets 3D et sémantique associée) », puis adapter d’autre part ces briques technologiques à différents services : cartographie 3D sémantique des villes, indicateurs macroéconomiques, aide à la décision pour la gestion de l’eau, transport autonome, moteur de recherche grand public et plateforme IT (technologies de l’information).

Répartition des rôles.

La société CS Group, coordinatrice du projet, se charge du développement R&D de la plateforme.

Le Cnes, l’IGN et l’Onera s’occupent des questions liées à l’intelligence artificielle et du traitement des données géospatiales, tout en assurant le lien avec les PME concernées.

A Airbus Defence and Space revient la cartographie 3D urbaine, à CLS l’environnement, à Geosat le transport autonome, à QuantCube l’intelligence économique, et à Qwant le moteur de recherche 3D.

Budget.

Le projet, d’une durée de 4 ans, représente un investissement de 30 M€, dont 13,5 M€ sont financés par le Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et opéré par Bpifrance.